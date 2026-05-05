Rewolucyjna zmiana w centrum Krakowa. To ma być koniec paraliżu

W środę, 6 maja, na ul. Długiej w Krakowie wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania ruchu tramwajów przez nieprawidłowo zaparkowane samochody.

Zmiana polega na wyznaczeniu siedmiu stanowisk postojowych, dostępnych wyłącznie dla posiadaczy abonamentu KR właściwego dla sektora A3, zlokalizowanych przy posesjach nr 61 (cztery stanowiska) i nr 70 (trzy stanowiska).

Dodatkowo, w okresie wakacyjnym planowane jest pilotażowe uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy i powiadamiać służby.

Rewolucja na Długiej. Koniec z blokowaniem tramwajów

Nowa stała organizacja ruchu obejmuje wyznaczenie specjalnych stanowisk postojowych zastrzeżonych wyłącznie dla posiadaczy abonamentu KR właściwego dla sektora A3, w którego obrębie leży ulica Długa. To strategiczne posunięcie ma na celu ograniczenie liczby pojazdów parkujących w miejscach, które dotychczas były przyczyną zatorów. W sumie planowane jest wprowadzenie siedmiu takich stanowisk, zlokalizowanych w dwóch zatokach postojowych: cztery przy posesji nr 61 oraz trzy przy posesji nr 70. Z analiz przeprowadzonych przez miejskie służby wynika, że to właśnie w tych miejscach najczęściej dochodziło do blokowania przejazdu tramwajów.

Warto zaznaczyć, że miejsca postojowe zostaną wyznaczone w zatokach jako pasy postojowe. Oznacza to, że ich faktyczna liczba może ulegać zmianie w zależności od długości parkujących pojazdów. Liczba siedmiu stanowisk ma charakter orientacyjny i wynika z przyjętej szacunkowej długości pojazdu. Głównym celem jest zapewnienie wystarczającej przestrzeni dla tramwajów, aby mogły swobodnie poruszać się po torowisku.

Automatyczny nadzór nad parkowaniem: Czy Kraków w końcu odetchnie?

Wprowadzenie zmian na ul. Długiej zostało zapowiedziane przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego już w połowie marca. Celem jest zwiększenie płynności ruchu tramwajów i ograniczenie ryzyka ich zatrzymań, które regularnie występują, gdy kierowcy parkują pojazdy zbyt blisko torowiska lub w inny sposób utrudniają przejazd składów tramwajowych. Dane są alarmujące: w 2025 roku na ul. Długiej ruch tramwajów był blokowany przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy aż 44 razy.

Miasto zdecydowało się na wdrożenie rozwiązania testowego, które składa się z dwóch kluczowych elementów. Pierwszym z nich jest zmiana charakteru wybranych miejsc parkingowych – będą z nich mogły korzystać tylko osoby mające prawo parkowania w strefie A3. Mieszkańcy okolicy mają bowiem zwykle większą świadomość ograniczeń przestrzennych ulicy i konieczności bardzo precyzyjnego ustawienia pojazdu, co ma zminimalizować ryzyko nieprawidłowego parkowania. Zmiana ta zostanie poddana bieżącej obserwacji, a władze miasta będą analizować, czy rozwiązanie ogranicza liczbę zdarzeń i w jakim stopniu kierowcy stosują się do nowych zasad.

Drugim elementem jest wprowadzenie systemu automatycznego nadzoru nad poprawnością parkowania. Miasto prowadzi zaawansowane prace nad jego wdrożeniem. System ma umożliwiać szybkie wykrywanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów i automatyczne powiadamianie odpowiednich służb, tak aby mogły podjąć interwencję, jeszcze zanim dojdzie do całkowitego zablokowania przejazdu tramwajów. Uruchomienie systemu planowane jest pilotażowo w okresie wakacyjnym, co pozwoli na jego przetestowanie w warunkach zwiększonego ruchu turystycznego.

