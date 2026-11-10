Pół miliona złotych od rodziny Koralów! Gigantyczna pomoc dla bohaterów z Krakowa

Tragedia, do której doszło w sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym, wstrząsnęła Polską. Wśród osób, które natychmiast ruszyły z pomocą rannym funkcjonariuszom, znaleźli się przedstawiciele jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin biznesowych w kraju.

Na liście darczyńców pojawiły się nazwiska członków rodziny Koralów, kojarzonej z popularną marką lodów. Kwoty robią ogromne wrażenie.

Iza Koral i Michał Koral przekazali po 200 tys. zł. Kolejne 100 tys. zł wpłaciła Monika Koral-Urbańczyk, córka Józefa Korala, współtwórcy rodzinnego przedsiębiorstwa.

Łącznie wpłaty podpisane nazwiskami członków rodziny Koralów wyniosły aż pół miliona złotych. To jeden z najbardziej spektakularnych przykładów finansowego wsparcia dla rannych funkcjonariuszy.

Równie hojny okazał się Bartosz Gibała, brat prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Biznesmen przekazał na zbiórkę 200 tys. zł.

Miliony złotych dla rannych policjantów. Zbiórka przekroczyła cel

Akcję pomocy zorganizował Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero. Tuż po sobotniej tragedii uruchomił na portalu Zrzutka.pl zbiórkę pod nazwą „Dla policjantów i ich rodzin”.

Początkowo planowano zgromadzić 3 mln zł. Jednak skala solidarności Polaków zaskoczyła nawet organizatorów. Już w niedzielę, 8 listopada, udało się osiągnąć wyznaczony cel. Wkrótce podniesiono go do 6 mln zł.

Według danych przytoczonych we wtorek, po godzinie 8:00 na koncie zbiórki znajdowało się ponad 6,9 mln zł, a liczba darczyńców przekroczyła 120 tys. osób.

Pieniądze mają pomóc rannym policjantom i ich najbliższym, między innymi w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz powrotu do zdrowia.

Dwaj policjanci spojrzeli śmierci w oczy. Zatrzymali uzbrojonego zamachowca

Za ogromnym odzewem darczyńców stoi dramatyczna historia dwóch młodych funkcjonariuszy.

Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański zostali ciężko ranni podczas próby zatrzymania 24-letniego Michała Oksińskiego, który w sobotnie popołudnie otworzył ogień do przypadkowych osób w centrum Krakowa.

Podczas wymiany ognia obaj policjanci odnieśli poważne obrażenia postrzałowe. Jak informował szef MSWiA Marcin Kierwiński, jeden z funkcjonariuszy został trafiony raz, a drugi trzykrotnie.

Ranni policjanci trafili do szpitala, gdzie przeszli operacje. Obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Ich stan zdrowia i dalszy powrót do sprawności pozostają przedmiotem ogromnej troski bliskich oraz tysięcy Polaków.

Nowe nagranie z momentu zatrzymania Michała Oksińskiego. Bohaterska akcja policjantów:

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Bohaterowie z Krakowa nie zostali sami

Zamach w Krakowie pochłonął życie sześciu osób. Kilkanaście kolejnych zostało rannych. Gdy uzbrojony napastnik nadal stanowił zagrożenie, to właśnie Kulik i Morański podjęli interwencję, która doprowadziła do jego zatrzymania.

Teraz Polacy pokazują, że nie zapomnieli o odwadze obu mundurowych. Zbiórka zorganizowana przez Krzysztofa Stanowskiego stała się symbolem solidarności z funkcjonariuszami, którzy zaryzykowali wszystko, by ratować innych.

Pół miliona złotych od rodziny Koralów, setki tysięcy od innych przedsiębiorców i tysiące mniejszych wpłat pokazują, jak wielkie emocje wzbudziła historia dwóch młodych policjantów.

Pomoc dla rannych funkcjonariuszy i ich rodzin można przekazywać poprzez zbiórkę: Dla policjantów i ich rodzin