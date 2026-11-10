Rodzina lodowych milionerów wykonała niezwykły gest. Na stole pół miliona złotych!

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-11-10 8:25

Pół miliona złotych! Taką kwotę przekazali członkowie rodziny Koralów, stojącej za jednym z największych lodowych biznesów w Polsce. Pieniądze trafiły na zbiórkę dla dwóch policjantów, którzy niemal przypłacili życiem zatrzymanie zamachowca z Krakowa. Iza Koral, Michał Koral i Monika Koral-Urbańczyk wykonali trzy potężne wpłaty. Tymczasem internetowa zbiórka bije rekordy, a na koncie są już miliony złotych.

Rynek Główny w Krakowie. Obok wklejone portrety dwóch policjantów. O pomocy dla funkcjonariuszy przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Art Service/Super Express & Facebook (2)

Pół miliona złotych od rodziny Koralów! Gigantyczna pomoc dla bohaterów z Krakowa

Tragedia, do której doszło w sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym, wstrząsnęła Polską. Wśród osób, które natychmiast ruszyły z pomocą rannym funkcjonariuszom, znaleźli się przedstawiciele jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin biznesowych w kraju.

Na liście darczyńców pojawiły się nazwiska członków rodziny Koralów, kojarzonej z popularną marką lodów. Kwoty robią ogromne wrażenie.

Iza Koral i Michał Koral przekazali po 200 tys. zł. Kolejne 100 tys. zł wpłaciła Monika Koral-Urbańczyk, córka Józefa Korala, współtwórcy rodzinnego przedsiębiorstwa.

Łącznie wpłaty podpisane nazwiskami członków rodziny Koralów wyniosły aż pół miliona złotych. To jeden z najbardziej spektakularnych przykładów finansowego wsparcia dla rannych funkcjonariuszy.

Równie hojny okazał się Bartosz Gibała, brat prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Biznesmen przekazał na zbiórkę 200 tys. zł.

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Akcję pomocy zorganizował Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero. Tuż po sobotniej tragedii uruchomił na portalu Zrzutka.pl zbiórkę pod nazwą „Dla policjantów i ich rodzin”.

Początkowo planowano zgromadzić 3 mln zł. Jednak skala solidarności Polaków zaskoczyła nawet organizatorów. Już w niedzielę, 8 listopada, udało się osiągnąć wyznaczony cel. Wkrótce podniesiono go do 6 mln zł.

Według danych przytoczonych we wtorek, po godzinie 8:00 na koncie zbiórki znajdowało się ponad 6,9 mln zł, a liczba darczyńców przekroczyła 120 tys. osób.

Pieniądze mają pomóc rannym policjantom i ich najbliższym, między innymi w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz powrotu do zdrowia.

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Za ogromnym odzewem darczyńców stoi dramatyczna historia dwóch młodych funkcjonariuszy.

Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański zostali ciężko ranni podczas próby zatrzymania 24-letniego Michała Oksińskiego, który w sobotnie popołudnie otworzył ogień do przypadkowych osób w centrum Krakowa.

Podczas wymiany ognia obaj policjanci odnieśli poważne obrażenia postrzałowe. Jak informował szef MSWiA Marcin Kierwiński, jeden z funkcjonariuszy został trafiony raz, a drugi trzykrotnie.

Ranni policjanci trafili do szpitala, gdzie przeszli operacje. Obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Ich stan zdrowia i dalszy powrót do sprawności pozostają przedmiotem ogromnej troski bliskich oraz tysięcy Polaków.

Nowe nagranie z momentu zatrzymania Michała Oksińskiego. Bohaterska akcja policjantów:

Nowe nagranie z momentu zatrzymania Michała Oksińskiego. Bohaterska akcja policjantów
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Bohaterowie z Krakowa nie zostali sami

Zamach w Krakowie pochłonął życie sześciu osób. Kilkanaście kolejnych zostało rannych. Gdy uzbrojony napastnik nadal stanowił zagrożenie, to właśnie Kulik i Morański podjęli interwencję, która doprowadziła do jego zatrzymania.

Teraz Polacy pokazują, że nie zapomnieli o odwadze obu mundurowych. Zbiórka zorganizowana przez Krzysztofa Stanowskiego stała się symbolem solidarności z funkcjonariuszami, którzy zaryzykowali wszystko, by ratować innych.

Pół miliona złotych od rodziny Koralów, setki tysięcy od innych przedsiębiorców i tysiące mniejszych wpłat pokazują, jak wielkie emocje wzbudziła historia dwóch młodych policjantów.

Pomoc dla rannych funkcjonariuszy i ich rodzin można przekazywać poprzez zbiórkę: Dla policjantów i ich rodzin

 

ROLKI

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