Sekcja zwłok Michała Oksińskiego w Krakowie. Gdzie odbędzie się badanie?

W poniedziałek nad ranem zmarł 24-letni Michał Oksiński, który w sobotę, 7 listopada, strzelał do przypadkowych przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie. Sprawca został ranny w trakcie wymiany ognia z policjantami. W bardzo ciężkim stanie przetransportowano go do krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie mimo intensywnego leczenia i kilku zabiegów operacyjnych nie udało się go uratować.

Śledczy zamierzają teraz szczegółowo zbadać medyczne przyczyny zgonu napastnika. Naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej, prokurator Eryk Stasielak, przekazał, że sekcję zwłok 24-latka zaplanowano na wtorek, 10 listopada, w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM w Krakowie.

Badanie to stanowi kolejny ważny krok w postępowaniu dotyczącym ataku, który kosztował życie sześciu osób, a kilkanaście kolejnych doprowadził do obrażeń.

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Obrażenia zamachowca z Krakowa. Michał Oksiński przeszedł kilka operacji

Policyjna interwencja, która przerwała krwawy zamach, zakończyła się dla Michała Oksińskiego ciężkimi obrażeniami. Z dostępnych informacji wynika, że mężczyzna został postrzelony, a lekarze od początku określali jego stan jako krytyczny.

Ranny 24-latek został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie personel medyczny przez wiele godzin walczył o jego przeżycie. Choć pacjent przeszedł kilka operacji, jego stan niezmiennie pozostawał skrajnie ciężki.

Rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Maria Włodkowska, poinformowała o śmierci pacjenta w poniedziałkowy poranek. Zaznaczyła przy tym, że mężczyzna był kilkukrotnie operowany, a jego stan od samego początku oceniano jako krytyczny.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar doprecyzował, że śmierć sprawcy nastąpiła w poniedziałek, 9 listopada, dokładnie o godzinie 4.30.

Władze placówki medycznej nie zdradziły jednak dokładnego zakresu przeprowadzonych operacji ani szczegółów dotyczących ran pacjenta. Nadal nie wiadomo, ile postrzałów otrzymał Oksiński oraz które części jego ciała uległy uszkodzeniu.

Badanie ciała Michała Oksińskiego. Kiedy będą wyniki sekcji zwłok?

Wtorkowa sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na pytanie o bezpośrednią przyczynę zgonu 24-latka. Badanie określi również dokładny charakter i rozległość obrażeń oraz ich powiązanie z ranami postrzałowymi.

Jeśli stan zachowania materiału dowodowego na to pozwoli, specjaliści z zakresu medycyny sądowej zbadają przebieg kanałów postrzałowych oraz skalę uszkodzeń narządów wewnętrznych. Nie należy się jednak spodziewać, że pełne wnioski będą gotowe jeszcze we wtorek.

Z informacji przekazanych przez prokuratora Eryka Stasielaka wynika, że przygotowanie wyczerpującej opinii sądowo-lekarskiej może zająć biegłym nawet kilka tygodni.

Sekcja zwłok ofiar zamachu w Krakowie oraz rodziny Michała Oksińskiego

W poniedziałek, 9 listopada, specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzili już sekcje zwłok dziewięciu innych osób.

Wśród zbadanych ciał znalazło się sześć ofiar śmiertelnych ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Pozostała trójka to bliscy Michała Oksińskiego, których zwłoki odkryto w domu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W budynku znaleziono ciała 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry napastnika. Wstępne oględziny wykazały, że wszyscy członkowie rodziny mieli na ciałach rany postrzałowe.

Przedstawiciele prokuratury zaznaczyli, że na szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań trzeba będzie poczekać do czasu opracowania pełnych opinii przez biegłych.

Śledztwo po zamachu w Krakowie. Prokuratura bada motyw Michała Oksińskiego

Zgon Michała Oksińskiego nie zamyka sprawy, a śledczy wciąż muszą wyjaśnić wiele kluczowych kwestii. Priorytetem jest ustalenie motywu działania 24-latka oraz sprawdzenie, czy działał on w pojedynkę.

Śledczy badają obecnie zabezpieczony sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony komórkowe. Weryfikowane są także znajomości sprawcy oraz potencjalne inspiracje, które mogły skłonić go do ataku.

Prokurator Eryk Stasielak wytłumaczył, że z powodu śmierci Oksińskiego nie można już przedstawić mu zarzutów ani zastosować środków zapobiegawczych, co jednak nie zatrzymuje samego śledztwa.

Prowadzący sprawę będą kontynuować czynności, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzeń, poznać motywy napastnika i ustalić ewentualny udział osób trzecich w przygotowaniach do ataku.