Od 18 czerwca bezpłatne kąpielisko w Parku Bagry Wielkie będzie otwarte codziennie w godzinach 10.00–18.00.

Na Bagrach dostępne są dwie plaże (przy ul. Koziej i Bagrowej), z bezpłatnym wstępem i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Park oferuje dodatkowe atrakcje, takie jak siłownia plenerowa, boiska sportowe i wypożyczalnia sprzętu wodnego, a także jest łatwo dostępny komunikacją miejską.

Sezon potrwa do 6 września.

Początek sezonu letniego. Bagry otwierają podwoje

To doskonała wiadomość dla wszystkich spragnionych słońca i orzeźwienia w upalne dni. Przez całe lato, codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, Bagry staną się oazą spokoju i aktywnego wypoczynku. Nad bezpieczeństwem nad wodą czuwać będą doświadczeni ratownicy, zapewniając spokój i komfort wszystkim wypoczywającym. Tegoroczny sezon potrwa aż do 6 września, co daje blisko trzy miesiące beztroskiej zabawy i relaksu.

Na terenie kompleksu funkcjonują dwa wydzielone kąpieliska. Pierwsze z nich, Plaża Bagry, o długości linii brzegowej wynoszącej 185 metrów, znajduje się od strony ulicy Koziej, w północnej części zbiornika. Drugie, Plaża Bagry Wschód, z linią brzegową o długości 117 metrów, położone jest przy ulicy Bagrowej, we wschodniej części akwenu.

Wstęp na teren kąpieliska jest całkowicie bezpłatny, a co najważniejsze, liczba korzystających nie jest w żaden sposób limitowana.

Oprócz możliwości pływania i opalania, Park Bagry Wielkie oferuje szereg innych atrakcji, które sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu. Na odwiedzających czekają między innymi siłownia plenerowa oraz piaszczyste boiska sportowe, doskonałe do gry w siatkówkę plażową czy piłkę nożną. Dla tych, którzy preferują aktywność na wodzie, dostępna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, gdzie można wypożyczyć kajaki, rowerki wodne czy deski SUP.

Jak dojechać na Bagry?

Dojazd na Bagry jest niezwykle prosty i wygodny. Dla zmotoryzowanych dostępny jest parking przy ulicy Koziej 30. Natomiast dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, dostępne są liczne połączenia: autobusy linii 127 (przystanek „Bagry”) oraz tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76 (przystanek „Dworzec Płaszów Estakada”). To sprawia, że dotarcie na kąpielisko Bagry jest łatwe z każdej części Krakowa, co z pewnością przyczyni się do jego popularności w nadchodzących miesiącach.

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