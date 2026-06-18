Rusza letni sezon. Otwarcie popularnego kąpieliska w Krakowie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-18 11:53

Od czwartku, 18 czerwca, mieszkańcy i turyści mogą w pełni korzystać z uroków jednego z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Mowa oczywiście o kąpielisku Bagry, które oficjalnie otworzyło swoje podwoje. Strzeżone kąpielisko będzie czynne codziennie w godz.10.00–18.00.

Zalew Bagry
Autor: ESKA.pl
  • Od 18 czerwca bezpłatne kąpielisko w Parku Bagry Wielkie będzie otwarte codziennie w godzinach 10.00–18.00.
  • Na Bagrach dostępne są dwie plaże (przy ul. Koziej i Bagrowej), z bezpłatnym wstępem i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Park oferuje dodatkowe atrakcje, takie jak siłownia plenerowa, boiska sportowe i wypożyczalnia sprzętu wodnego, a także jest łatwo dostępny komunikacją miejską.
  • Sezon potrwa do 6 września.

Początek sezonu letniego. Bagry otwierają podwoje

To doskonała wiadomość dla wszystkich spragnionych słońca i orzeźwienia w upalne dni. Przez całe lato, codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, Bagry staną się oazą spokoju i aktywnego wypoczynku. Nad bezpieczeństwem nad wodą czuwać będą doświadczeni ratownicy, zapewniając spokój i komfort wszystkim wypoczywającym. Tegoroczny sezon potrwa aż do 6 września, co daje blisko trzy miesiące beztroskiej zabawy i relaksu.

Na terenie kompleksu funkcjonują dwa wydzielone kąpieliska. Pierwsze z nich, Plaża Bagry, o długości linii brzegowej wynoszącej 185 metrów, znajduje się od strony ulicy Koziej, w północnej części zbiornika. Drugie, Plaża Bagry Wschód, z linią brzegową o długości 117 metrów, położone jest przy ulicy Bagrowej, we wschodniej części akwenu. 

Wstęp na teren kąpieliska jest całkowicie bezpłatny, a co najważniejsze, liczba korzystających nie jest w żaden sposób limitowana.

Oprócz możliwości pływania i opalania, Park Bagry Wielkie oferuje szereg innych atrakcji, które sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu. Na odwiedzających czekają między innymi siłownia plenerowa oraz piaszczyste boiska sportowe, doskonałe do gry w siatkówkę plażową czy piłkę nożną. Dla tych, którzy preferują aktywność na wodzie, dostępna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, gdzie można wypożyczyć kajaki, rowerki wodne czy deski SUP.

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Jak dojechać na Bagry?

Dojazd na Bagry jest niezwykle prosty i wygodny. Dla zmotoryzowanych dostępny jest parking przy ulicy Koziej 30. Natomiast dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, dostępne są liczne połączenia: autobusy linii 127 (przystanek „Bagry”) oraz tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76 (przystanek „Dworzec Płaszów Estakada”). To sprawia, że dotarcie na kąpielisko Bagry jest łatwe z każdej części Krakowa, co z pewnością przyczyni się do jego popularności w nadchodzących miesiącach.

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