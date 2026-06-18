- Od 18 czerwca bezpłatne kąpielisko w Parku Bagry Wielkie będzie otwarte codziennie w godzinach 10.00–18.00.
- Na Bagrach dostępne są dwie plaże (przy ul. Koziej i Bagrowej), z bezpłatnym wstępem i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.
- Park oferuje dodatkowe atrakcje, takie jak siłownia plenerowa, boiska sportowe i wypożyczalnia sprzętu wodnego, a także jest łatwo dostępny komunikacją miejską.
- Sezon potrwa do 6 września.
Początek sezonu letniego. Bagry otwierają podwoje
To doskonała wiadomość dla wszystkich spragnionych słońca i orzeźwienia w upalne dni. Przez całe lato, codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, Bagry staną się oazą spokoju i aktywnego wypoczynku. Nad bezpieczeństwem nad wodą czuwać będą doświadczeni ratownicy, zapewniając spokój i komfort wszystkim wypoczywającym. Tegoroczny sezon potrwa aż do 6 września, co daje blisko trzy miesiące beztroskiej zabawy i relaksu.
Na terenie kompleksu funkcjonują dwa wydzielone kąpieliska. Pierwsze z nich, Plaża Bagry, o długości linii brzegowej wynoszącej 185 metrów, znajduje się od strony ulicy Koziej, w północnej części zbiornika. Drugie, Plaża Bagry Wschód, z linią brzegową o długości 117 metrów, położone jest przy ulicy Bagrowej, we wschodniej części akwenu.
Wstęp na teren kąpieliska jest całkowicie bezpłatny, a co najważniejsze, liczba korzystających nie jest w żaden sposób limitowana.
Oprócz możliwości pływania i opalania, Park Bagry Wielkie oferuje szereg innych atrakcji, które sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu. Na odwiedzających czekają między innymi siłownia plenerowa oraz piaszczyste boiska sportowe, doskonałe do gry w siatkówkę plażową czy piłkę nożną. Dla tych, którzy preferują aktywność na wodzie, dostępna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, gdzie można wypożyczyć kajaki, rowerki wodne czy deski SUP.
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Jak dojechać na Bagry?
Dojazd na Bagry jest niezwykle prosty i wygodny. Dla zmotoryzowanych dostępny jest parking przy ulicy Koziej 30. Natomiast dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, dostępne są liczne połączenia: autobusy linii 127 (przystanek „Bagry”) oraz tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76 (przystanek „Dworzec Płaszów Estakada”). To sprawia, że dotarcie na kąpielisko Bagry jest łatwe z każdej części Krakowa, co z pewnością przyczyni się do jego popularności w nadchodzących miesiącach.