Mieszkanie pełne krwi! Nieoficjalnie: 35-latek miał zabić rodzinę i odebrać sobie życie

Do dramatycznego odkrycia doszło w piątek, 3 lipca, po godzinie 15 w jednym z mieszkań przy ulicy Niepodległości w Skawinie (woj. małopolskie). Służby zostały zaalarmowane przez zaniepokojonego członka rodziny, który od dłuższego czasu nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi.

Jak przekazał w rozmowie z Radiem Eska Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej, strażacy zostali wezwani na prośbę policji.

Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie. Na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności – przekazał.

Na miejscu od godzin pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Jak ustalił reporter Radia Eska Jakub Krzyżak, rodzina mieszkała w tym miejscu od pięciu lat. W tym czasie nie było żadnych zgłoszeń dotyczących awantur czy policyjnych interwencji. Wiadomo również, że od dłuższego czasu bliscy nie mogli skontaktować się z rodziną.

Drzwi mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Po siłowym wejściu ujawniono ciała czterech osób – powiedziała reporterowi Radia Eska podkom. Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza Radia Eska, widok, który zastali funkcjonariusze po wejściu do mieszkania, był wstrząsający. Niemal całe mieszkanie miało być we krwi. W środku znajdowały się ciała dwóch kobiet, 8-dniowego noworodka oraz mężczyzny.

Reporter Radia Eska nieoficjalnie ustalił również, że śledczy badają hipotezę, iż 35-letni mężczyzna mógł najpierw zabić swoją rodzinę, a następnie targnąć się na własne życie. Na tym etapie postępowania informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone przez prokuraturę.

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