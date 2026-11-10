Miesiąc temu wzięli ślub. Dziś Kinga czuwa przy łóżku męża. Tomek osłonił ją przed kulami

Miesiąc temu powiedzieli sobie „tak”. Dziś Kinga czuwa przy łóżku męża

Miał być początek najpiękniejszego rozdziału ich życia. Wspólne plany, marzenia, codzienność u boku ukochanej osoby. Jeszcze miesiąc temu Tomek i Kinga stali przed ołtarzem, obiecując sobie miłość i wierność. Nie mogli przypuszczać, że zaledwie kilka tygodni później ich szczęście zostanie brutalnie przerwane przez tragedię, która wstrząsnęła całą Polską.

W sobotę, 7 listopada, znaleźli się w samym centrum dramatycznych wydarzeń w Krakowie. Jechali samochodem do remizy w Olszowicach, gdzie mieli poprowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wtedy w ich auto uderzył samochód uciekającego zamachowca. Chwilę później rozległy się strzały.

W obliczu śmiertelnego zagrożenia Tomek zrobił coś, co na zawsze odmieniło życie ich obojga. Jak przekazali organizatorzy zbiórki, osłonił ukochaną własnym ciałem. Sam został postrzelony i odniósł ciężkie obrażenia. Kinga przeżyła.

– Kiedy nad ich głowami padły strzały, Tomek zasłonił Kingę własnym ciałem. Nie zastanawiał się. Chronił swoją żonę – napisali strażacy z OSP Olszowice w przejmującym apelu.

Zamiast szczęśliwego początku małżeństwa – szpital i walka o zdrowie

Dziś Kinga jest przy mężu na oddziale intensywnej terapii. Kobieta, która jeszcze niedawno cieszyła się ślubem, musi mierzyć się z dramatem, jakiego nie sposób było przewidzieć.

Strażacy z Olszowic opublikowali poruszający wpis, w którym opisali tragedię młodego małżeństwa.

– Miesiąc temu stali przed ołtarzem. Dziś ona czuwa przy jego łóżku na oddziale intensywnej terapii – przekazali druhowie.

Choć stan Tomka jest poważny, pojawiła się nadzieja. Strażacy poinformowali, że jego życiu nie zagraża obecnie niebezpieczeństwo. Nie oznacza to jednak końca dramatycznej walki. Przed mężczyzną długie leczenie, a później żmudna rehabilitacja.

Według opisu zbiórki niezbędna będzie między innymi rekonstrukcja twarzoczaszki. Na razie nie wiadomo, jakie będą całkowite koszty powrotu do zdrowia.

Krakowscy dorożkarze znaleźli się na celowniku zamachowca:

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Całe życie pomagał innym. Teraz sam potrzebuje ratunku

Historia Tomka porusza tym bardziej, że przez lata to właśnie on był człowiekiem, który bez wahania ruszał na pomoc potrzebującym.

Ze strażą pożarną związany jest od 12. roku życia. Bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działa w orkiestrze i angażuje się w wychowanie młodych strażaków. Poświęca swój wolny czas, by przekazywać kolejnym pokoleniom wiedzę i uczyć odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Teraz role się odwróciły. Człowiek, który tak wiele razy pomagał innym, sam potrzebuje wsparcia.

– Niech dobro, które Tomek przez lata dawał innym, teraz wróci do niego ze zdwojoną siłą – zaapelowali strażacy.

Ruszyła zbiórka dla Tomka. Polacy pokazali wielkie serca

W poniedziałek, 9 listopada, na portalu Zrzutka.pl uruchomiono zbiórkę na leczenie i rehabilitację rannego strażaka. Cel ustalono na 300 tys. zł. Według przekazanych informacji udało się już zgromadzić ponad 150 tys. zł, a więc przeszło połowę potrzebnej kwoty.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na specjalistyczne leczenie, rekonstrukcję twarzoczaszki oraz rehabilitację, która pozwoli Tomkowi odzyskać możliwie największą sprawność.

Organizatorzy zbiórki podkreślają, że chcą zapewnić młodemu małżeństwu wsparcie nie tylko w pierwszych dniach po tragedii, ale również podczas kolejnych miesięcy powrotu do zdrowia.

Strażacy apelują o każdą, nawet symboliczną wpłatę. Wierzą, że dzięki pomocy ludzi dobrej woli Tomek będzie mógł wrócić do ukochanej żony, do strażackiej rodziny i do życia, które tak brutalnie przerwano.

Zbiórkę można wesprzeć tutaj: Pomóżmy Tomkowi wrócić do zdrowia.