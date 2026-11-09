Sprawca strzelaniny w Krakowie nie żyje. Co dalej ze śledztwem prokuratury?

Zgon 24-latka, który w sobotę strzelał do przypadkowych przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie, nie zamyka prowadzonego postępowania. Organy ścigania zamierzają dokładnie zrekonstruować przebieg tragicznych zdarzeń i wyjaśnić wszelkie wątpliwości narosłe wokół jednej z najbardziej krwawych strzelanin we współczesnej historii Polski.

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że mimo śmierci sprawcy wszystkie wcześniej zaplanowane czynności śledcze zostaną przeprowadzone zgodnie z planem.

Modyfikacji ulegną wyłącznie procedury skierowane bezpośrednio przeciwko 24-letniemu zamachowcowi. W zaistniałej sytuacji śledczy nie ogłoszą mu już zarzutów i nie będą wnioskować o zastosowanie wobec niego żadnych środków zapobiegawczych.

Motywy 24-latka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Prokuratura bada powiązania sprawcy

Wciąż brakuje odpowiedzi na najbardziej palące pytania w tej sprawie. Nie wiadomo, co pchnęło 24-latka do otwarcia ognia w stronę niewinnych ludzi w sercu Krakowa. Niejasne pozostają także wcześniejsze wydarzenia w jego domu rodzinnym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz to, czy mężczyzna działał zupełnie sam.

Śledczy zapowiadają dogłębną weryfikację motywacji zamachowca oraz prześwietlenie jego kontaktów. Na tym etapie postępowania prokuratura nie przesądza o udziale osób trzecich w planowaniu bądź realizacji zamachu.

W planach jest przesłuchanie wszystkich wytypowanych świadków. Prowadzący sprawę będą także zabezpieczać nowe informacje oraz analizować zebrany materiał dowodowy, aby ułożyć pełny obraz tragedii.

„W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów” – wyjaśnił PAP prokurator Eryk Stasielak.

Masakra w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jedno śledztwo i dziewięć ofiar

Śledztwo, które prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, dotyczy dwóch tragicznych zdarzeń. Oprócz sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie, prokuratorzy badają także potrójne morderstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W tamtejszym domu rodzinnym 24-letniego sprawcy służby natrafiły na zwłoki jego rodziców oraz siostry. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że za oboma krwawymi zamachami stoi ten sam napastnik.

Bilans obu tych dramatów to łącznie dziewięć ofiar śmiertelnych. Zadaniem prokuratury jest teraz precyzyjne odtworzenie chronologii wypadków i ustalenie powiązań między obiema zbrodniami.

Kwestia śmierci zamachowca również stanowi istotny wątek w prowadzonych działaniach.

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Sekcje zwłok ofiar z Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Kiedy ruszą badania?

W poniedziałek, 9 listopada, ruszą sekcje zwłok wszystkich dziewięciu zamordowanych osób. Lekarze medycyny sądowej zbadają ciała sześciu ofiar z Krakowa oraz trojga bliskich sprawcy, których zamordowano w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Według prokuratury badania sekcyjne mogą przedłużyć się do wtorku. Wynika to z faktu, że rany postrzałowe mają bardzo skomplikowany charakter i wymagają od biegłych wyjątkowo skrupulatnej pracy.

Rezultaty tych badań będą miały kluczowe znaczenie dla prowadzonego postępowania. Pozwolą one na wskazanie bezpośrednich przyczyn zgonu poszczególnych ofiar i pomogą zrekonstruować przebieg obu ataków.

Zgon 24-letniego sprawcy w żaden sposób nie zmienia ustalonego harmonogramu pracy biegłych.