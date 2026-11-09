Kraków pogrążony w żałobie. Prokuratura rozpoczyna ważne czynności w sprawie ofiar ataku

Sobotnia strzelanina w Krakowie przyniosła śmierć sześciu osobom. 16 kolejnych odniosło obrażenia.

Na poniedziałek śledczy zaplanowali sekcje zwłok ofiar krakowskiego zamachu oraz trojga bliskich napastnika, których zamordowano w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wieczorem o godzinie 20 na Rynku w Krakowie mieszkańcy spotkają się na wiecu solidarności z poszkodowanymi oraz rodzinami zmarłych.

Kraków pod zamachu. Relacja Bartka Wojsy z Rynku Głównego

Strzelanina w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprawca zmarł nad ranem

W poniedziałek rano śledczy mają przeprowadzić sekcje zwłok sześciu osób, które zginęły podczas sobotniej strzelaniny w Krakowie. Badania obejmą także troje członków rodziny sprawcy, zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W poniedziałek nad ranem zmarł również napastnik – poinformowała Małopolska Policja. Wcześniej znajdował się w stanie krytycznym.

Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu.— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

Żałoba w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Flagi na ulicach miasta

Poniedziałek jest drugim dniem żałoby narodowej ogłoszonej po tragedii. W Krakowie potrwa ona do 11 listopada. Na miejskich budynkach flagi opuszczono do połowy masztów lub przepasano kirem. Żałobne flagi pojawiły się także na tramwajach i autobusach.

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Wiec solidarności w Krakowie

O godz. 20 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej odbędzie się wiec solidarności. Jego uczestnicy mają uczcić pamięć zabitych oraz okazać wsparcie rannym i ich rodzinom.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się także o pilne przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta dwóm policjantom, którzy obezwładnili napastnika. Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik przebywają w szpitalu. Obaj zostali wybudzeni ze śpiączki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce uhonorować funkcjonariuszy za ich udział w interwencji.