Co oznaczały symbole, które 24-letni zamachowiec miał na swoim ubraniu podczas sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie? To jedno z zagadnień, którymi zajmują się obecnie śledczy. Jak ujawniła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, na odzieży napastnika znajdowało się wiele różnych naszywek i emblematów. Część z nich została już przeanalizowana przez specjalistów.

W poniedziałek, 9 listopada, rzeczniczka MSWiA odniosła się do sprawy na antenie TOK FM. Potwierdziła również, że 24-letni sprawca strzelaniny zmarł tego samego dnia nad ranem w szpitalu.

Co oznaczały symbole na stroju zamachowca? Trwa analiza

Po sobotniej tragedii w internecie zaczęły pojawiać się liczne komentarze i spekulacje dotyczące wyglądu napastnika, jego ubioru oraz możliwych motywów działania.

Szczególną uwagę zwróciły emblematy i naszywki umieszczone na odzieży mężczyzny. Ich znaczenie badają obecnie specjaliści.

Karolina Gałecka potwierdziła, że na ubraniu sprawcy znajdowało się wiele oznaczeń nawiązujących do różnych motywów. Nie chciała jednak zdradzać, co dokładnie przedstawiały ani jak należy interpretować ich symbolikę.

– Było wiele emblematów, naszywek, które były związane z różnymi motywami, które w tym momencie są badane właśnie przez specjalistów – przekazała rzeczniczka MSWiA.

Zaznaczyła, że analiza symboli jest elementem postępowania prowadzonego przez prokuraturę.

MSWiA ostrzega przed dezinformacją. W sieci krąży wiele teorii

Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych zwróciła również uwagę na ogromną liczbę niezweryfikowanych informacji, które pojawiły się w internecie po krakowskiej tragedii.

Dotyczą one zarówno przebiegu samego ataku, jak i możliwych motywów sprawcy. MSWiA apeluje o ostrożność przy interpretowaniu publikowanych w sieci materiałów.

– Chciałabym bardzo studzić emocje, ale także nie potwierdzać informacji ani nie zaprzeczać tym informacjom, które pojawiają się w sieci, dotyczącym emblematów, przesłanek czy dowodów, jeżeli chodzi o motywy tego sprawcy – powiedziała Gałecka w TOK FM.

Jak podkreśliła, każdy element ubioru napastnika, podobnie jak pozostałe zabezpieczone dowody, jest szczegółowo sprawdzany.

Na obecnym etapie nie wiadomo, czy symbole na odzieży miały bezpośredni związek z motywem ataku. Nie potwierdzono również, aby wskazywały na przynależność sprawcy do jakiejkolwiek organizacji.

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Dziewięć ofiar i dwa miejsca zbrodni. Śledczy badają okoliczności tragedii

Śledztwo prowadzone przez małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej obejmuje dwa dramatyczne wydarzenia – sobotnią strzelaninę na Rynku Głównym w Krakowie oraz zabójstwo trzech członków najbliższej rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Według dotychczasowych ustaleń śledczych za obie zbrodnie miał odpowiadać ten sam 24-latek. W Krakowie zginęło sześć przypadkowych osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W rodzinnym domu sprawcy odnaleziono natomiast ciała jego rodziców i siostry.

Na poniedziałek zaplanowano rozpoczęcie sekcji zwłok dziewięciu ofiar. Jak przekazał PAP prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej, badania mogą potrwać dwa dni ze względu na charakter i stopień skomplikowania obrażeń postrzałowych.

Sprawca nie żyje. Tajemnica motywów pozostaje niewyjaśniona

24-letni napastnik zmarł w poniedziałek, 9 listopada, nad ranem w szpitalu. Trafił tam po tym, jak został postrzelony podczas policyjnej interwencji, która zakończyła sobotni atak.

Choć mężczyzna nie stanie już przed sądem, prokuratura nadal będzie wyjaśniać okoliczności tragedii. Kluczowe pozostaje ustalenie motywów działania sprawcy oraz sprawdzenie, czy miał powiązania z innymi osobami lub środowiskami.

Właśnie dlatego analizie poddawane są między innymi emblematy znalezione na ubraniu napastnika. Na razie śledczy nie przedstawili ostatecznych wniosków dotyczących ich znaczenia.

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