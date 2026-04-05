Siuda Baba to dawny polski zwyczaj ludowy, obchodzony w Poniedziałek Wielkanocny, który przetrwał jedynie w podkrakowskich wsiach.

Orszak Siudej Baby składa się z 6-8 młodych mężczyzn: jeden przebrany za Siudę Babę (usmoloną kobietę), jeden za Cygana oraz czterech lub sześciu Krakowiaków.

Siuda Baba i Cygan smarują sadzą napotkane osoby, zwłaszcza młode panny, a orszak zbiera datki i świąteczne smakołyki od odwiedzanych domostw.

Wizyta orszaku zaczyna się od strzału batem Cygana, po czym Krakowiacy śpiewają pieśń wielkanocną, a Siuda Baba szuka młodych dziewcząt do wysmarowania sadzą.

Kim jest Siuda Baba i jak wygląda ten pradawny zwyczaj?

Siuda Baba to postać wywodząca się z dawnych, pogańskich obrzędów słowiańskich, a jej korzenie sięgają prawdopodobnie czasów przedchrześcijańskich. Zwyczaj ten, choć na przestrzeni wieków ewoluował, wciąż zachowuje swój pierwotny, nieco archaiczny charakter. Jest to unikalny przykład żywego folkloru, który przetrwał w zaledwie kilku miejscowościach, głównie w okolicach Krakowa. Tradycja ta jest szczególnie silna w Lednicy Górnej, gdzie co roku, w Poniedziałek Wielkanocny, mieszkańcy z zapartym tchem obserwują pochód Siudej Baby i jej orszaku.

Główną postacią tego niezwykłego obrzędu jest Siuda Baba – mężczyzna, który przebiera się za brudną, usmoloną kobietę w podartym ubraniu. Jego twarz i dłonie są obficie wysmarowane sadzą, co nadaje mu tajemniczy i nieco przerażający wygląd. Ubrany jest w starą spódnicę, na szyi ma korale, a przez ramię przewieszoną chustę, w której nosi zapas sadzy. Towarzyszy mu barwny orszak, w skład którego wchodzą: Cygan oraz kilku Krakowiaków. Cygan, również z wysmarowaną twarzą, ubrany jest w czarne spodnie i bluzę, a jego nieodłącznym atrybutem jest bat, którym strzela, ogłaszając przybycie orszaku. Krakowiacy natomiast, ubrani w tradycyjne stroje krakowskie, niosą ze sobą „wózek” z figurką Jezusa, do którego mieszkańcy wrzucają datki.

Obrzęd rozpoczyna się zazwyczaj rano w Poniedziałek Wielkanocny. Młodzi mężczyźni, w wieku około 20-24 lat, spotykają się w domu Cygana, gdzie przygotowują swoje stroje i charakteryzacje. Następnie, zgodnie z zaplanowaną trasą, ruszają od domu do domu. Wizyta orszaku jest zawsze głośna i widowiskowa. Jeśli domownicy są przychylni, orszak wkracza bez pytania. Jeśli jednak nie, Cygan grzecznie pyta o zgodę na wejście. Odmowa może mieć jednak swoje konsekwencje – czasem kończy się wysmarowaniem sadzą klamki, skrzynki na listy lub innych przedmiotów na posesji.

Co dzieje się w domach odwiedzanych przez Siudą Babę?

Po wejściu do domu Krakowiacy śpiewają pieśń wielkanocną, potrząsając „wózkiem” i brzękadłami. W pieśń wpleciony jest fragment o Siudej Babie, a na słowa „Gdzie ta Siuda Baba…” pojawia się ona sama. Wtedy rozpoczyna się najważniejsza część obrzędu: Siuda Baba, często z pomocą Cygana, smaruje sadzą dłonie i twarze domowników, a przede wszystkim szuka i łapie młode, niezamężne dziewczęta, aby je również wysmarować. Wierzy się, że dziewczyna, która zostanie wysmarowana przez Siudą Babę, szybko wyjdzie za mąż. Z tego powodu, choć dla niektórych może to być nieco krępujące, młode panny często z uśmiechem poddają się temu rytuałowi, traktując go jako dobrą wróżbę na przyszłość.

Po obrzędzie domownicy dziękują orszakowi, obdarowując go świątecznymi smakołykami i wrzucając pieniężne datki do „wózka”. Pochód trwa do późnego wieczora, a za Siudą Babą często biegają dzieci i gapie, wykrzykując tradycyjne rymowanki. Ten archaiczny, a zarazem fascynujący zwyczaj, jest ważnym elementem lokalnej tożsamości i przypomina o bogactwie polskich tradycji ludowych.

