Bodaki to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś wykuwano w niej przydrożne krzyże

Bodaki to jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Ta malownicza miejscowość jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa, w środkowej części Beskidu Niskiego w Karpatach Zachodnich. Przez Bodaki przepływa potok Bartnianka, a wokół wsi wznoszą się niezwykle urokliwe góry: Męcińska Góra i Dziamera od północy oraz Ostra Góra i Hola od południa. Integralnymi częściami miejscowości są Przegonina i Pstrążne. W Bodakach mieszkają, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 184 osoby, z czego 49,5 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,5 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należały administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Bodakach, będących, podobnie jak Pstrążne, przysiółkami Przegoniny, pochodzą z 1794 roku. Jednak, na co wskazuje zapis z lustracji królewszczyzn z 1581 roku, Przegonina istniała już w drugiej połowie XVI wieku. Bodaki, tak samo jak gówna wieś i sąsiednie Bartne, były kiedyś ośrodkiem kamieniarstwa. Wydobywany tam piaskowiec był wykorzystywany w celach budowlanych. Wyrabiano też osełki do kos, brusy do ostrzenia siekier, kamienie do żaren, koła młyńskie, nagrobki zdobione reliefami i rzeźbami, a także wykuwano przydrożne krzyże. Ponadto Bodaki były znane z wytwarzania kamiennych blatów stołowych i płyt chodnikowych, które trafiały do Gorlic.

Cerkwie pod wezwaniem św. Dymitra. To najcenniejsze zabytki w Bodakach

W Bodakach znajdują się dwie cerkwie – greckokatolicka św. Dymitra z 1902, obecnie pełniąca funkcję kościoła filialnego parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie oraz prawosławna św. Dymitra z 1934, stanowiąca filię parafii w Bartnem. Świątynie są częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda wieś Bodaki w Małopolsce [GALERIA]

25