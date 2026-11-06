To najmniejszy park narodowy w Polsce. Kryje około 700 jaskiń i niezwykłe skały

Mowa o Ojcowskim Parku Narodowym, położonym w województwie małopolskim, niedaleko Krakowa. Utworzony w 1956 roku, jest najmniejszym spośród 23 parków narodowych w Polsce. Mimo niewielkiej powierzchni należy do najbardziej charakterystycznych przyrodniczo miejsc w naszym kraju.

Najmniejszy park narodowy w Polsce. Setki jaskiń i niezwykłe skały

Jedną z największych osobliwości Ojcowskiego Parku Narodowego jest jego podziemny świat. Według Polskiej Organizacji Turystycznej na terenie parku znajduje się około 700 jaskiń. Do najsłynniejszych należą Jaskinia Łokietka, w której według legendy ukrywał się przyszły król Polski, oraz Jaskinia Ciemna, znana z cennych odkryć archeologicznych.

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Jaskinie są również schronieniem dla nietoperzy, które stały się symbolem parku. Równie imponujące są wapienne skały wyrzeźbione przez naturę. Najbardziej znana to Maczuga Herkulesa, osiągająca około 25 metrów wysokości. Turyści chętnie odwiedzają także Bramę Krakowską, utworzoną przez dwa potężne wapienne filary.

Co warto zobaczyć w Ojcowskim Parku Narodowym?

Oprócz jaskiń i skalnych ostańców park zachwyca malowniczą Doliną Prądnika, którą prowadzą szlaki turystyczne. Na jego terenie znajdują się również ruiny średniowiecznego zamku w Ojcowie oraz zamek w Pieskowej Skale.

To wyjątkowe miejsce łączy przyrodę z historią. Choć jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce, oferuje wiele atrakcji, które można odkrywać podczas pieszych wycieczek.