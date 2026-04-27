To najpiękniejsze zamki w Małopolsce nad Dunajcem. Warto je zobaczyć w majówkę!

Nad rzeką Dunajec, przepływającą przez Małopolskę, znajduje się ciąg zamków zbudowanych w epoce średniowiecza na okolicznych wzniesieniach. W minionych wiekach te budowle strzegły dunajeckiego odcinka szlaku handlowego biegnącego na Węgry, rozpościerającego się wzdłuż Wisły, Dunajca, Popradu, Wagu oraz Dunaju. Zamki były częścią systemu fortyfikacyjnego Rzeczypospolitej, a ich zadaniem była ochrona granicy państwa od strony Węgier. Wśród nich do najsłynniejszych należą warownie w Czorsztynie i Niedzicy. Te kamienne strażnice, często wznoszone z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, tworzyły spójny system ostrzegawczy, pozwalający na szybkie przekazywanie sygnałów o zbliżającym się zagrożeniu. Ich strategiczne rozmieszczenie na skalistych turniach nie tylko utrudniało dostęp wrogom, ale także umożliwiało kontrolę nad cennymi towarami, takimi jak sól czy węgierskie wino. Dziś, częściowo zrekonstruowane, stanowią malowniczą atrakcję turystyczną.

Zamki nad Dunajcem znajdowały się w następujących miejscowościach:

Wielka Wieś – zamek Trzewlin (ruiny)

Melsztyn – zamek w Melsztynie (ruiny),

Czchów – zamek w Czchowie (ruiny),

Wytrzyszczka – zamek Tropsztyn (odrestaurowany),

Rożnów – zamek w Rożnowie (ruiny),

Gródek nad Dunajcem – zamek w Gródku nad Dunajcem (nie istnieje),

Kurów – zamek na Kurowskiej Górze (nie istnieje),

Nowy Sącz – Zamek Królewski w Nowym Sączu (ruiny),

Zabrzeż – zamek w Zabrzeży (nie istnieje),

Krościenko nad Dunajcem – Zamek Pieniny (ruiny),

Niedzica – zamek w Niedzicy (odrestaurowany),

Czorsztyn – zamek w Czorsztynie (ruiny),

Szaflary – zamek w Szaflarach (nieistniejący).

