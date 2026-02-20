To najpiękniejszy taki dwór w województwie małopolskim. W PRL-u przekształcono go w ośrodek zdrowia [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-02-20 15:20

Polska jest krajem, w którym zachowało się najwięcej dworów szlacheckich. Przed wybuchem II wojny światowej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej było niemal 22 tysiące tego typu obiektów. Natomiast na terenie dzisiejszej Polski znajdowało się 12 tysięcy dworów, a do dzisiaj pozostało 2800, ale aż 2 tysiące z nich popadło w ruinę. Najpiękniejsze dwory są położone w Małopolsce. Jednym z takich budynków jest dwór rodziny Dąbskich w Zaborowie, miejscowości położonej w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa. Do dzisiaj zachowała się jego klasycystyczna bryła, ale wnętrza nie przetrwały próby czasu. W czasach PRL-u posiadłość przekształcono w ośrodek zdrowia. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Dwór Dąbskich w Zaborowie. Kiedyś przekształcono go w ośrodek zdrowia

Dwór Dąbskich jest jednym z najpiękniejszych zabytków na mapie województwa małopolskiego. Znajduje się we wsi Zaborów, położonej w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa. Piętrowy pałac-dworek został wybudowany w stylu klasycystycznym w XIX wieku. Posiadłość należała do rodziny Dąbskich od 1877 do 1945 roku. Budowla jest nakryta niskim dachem czterospadowym, a od frontu znajduje się ryzalit z arkadą, który wieńczy front z herbem Dąbskich. Po II wojnie światowej doszło do rozparcelowania majątku, a dwór przejęły władze komunistyczne. Państwo doprowadziło do przekształcenia obiektu w ośrodek zdrowie, a następnie w szkołę rolniczą i różnego rodzaju sklepy.

W XX wieku dawna posiadłość Dąbskich zaczęła popadać w ruinę. Niszczejące mury w 2006 roku gmina sprzedała osobie prywatnej, która w 2007 roku rozpoczęła remont zabytkowej konstrukcji. Jednak prace zostały szybko przerwane.

Polecany artykuł:

To najpopularniejsza wieś w województwie małopolskim. Zyskała sławę dzięki jedn…

Dwór Dąbskich jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomości województwa małopolskiego. Poza posiadłością w Zaborowie znajduje się kilka innych obiektów, które wprowadzono do rejestru zbytków takich, jak: cmentarz wojenny nr 263 – Zaborów cmentarz z I wojny światowej, dzwonnica przy kościele Nawiedzenia NMP, kaplica grobowa oraz otoczenie dworku-pałacu.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wygląda dwór Dąbskich w Zaborowie [GALERIA]

To najpiękniejszy taki dwór w Małopolsce. Kiedyś zamieniono go w ośrodek zdrowia
Galeria zdjęć 11
Kraków Radio ESKA Google News
Tłusty Czwartek w Krakowie
dwory w Małopolsce
województwo małopolskie
zabytki
Małopolska
małopolskie
dwory w województwie małopolskim