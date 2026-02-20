To najpiękniejszy taki dwór w województwie małopolskim. W PRL-u przekształcono go w ośrodek zdrowia [GALERIA]

Polska jest krajem, w którym zachowało się najwięcej dworów szlacheckich. Przed wybuchem II wojny światowej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej było niemal 22 tysiące tego typu obiektów. Natomiast na terenie dzisiejszej Polski znajdowało się 12 tysięcy dworów, a do dzisiaj pozostało 2800, ale aż 2 tysiące z nich popadło w ruinę. Najpiękniejsze dwory są położone w Małopolsce. Jednym z takich budynków jest dwór rodziny Dąbskich w Zaborowie, miejscowości położonej w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa. Do dzisiaj zachowała się jego klasycystyczna bryła, ale wnętrza nie przetrwały próby czasu. W czasach PRL-u posiadłość przekształcono w ośrodek zdrowia. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.