Dwór Dąbskich w Zaborowie. Kiedyś przekształcono go w ośrodek zdrowia
Dwór Dąbskich jest jednym z najpiękniejszych zabytków na mapie województwa małopolskiego. Znajduje się we wsi Zaborów, położonej w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa. Piętrowy pałac-dworek został wybudowany w stylu klasycystycznym w XIX wieku. Posiadłość należała do rodziny Dąbskich od 1877 do 1945 roku. Budowla jest nakryta niskim dachem czterospadowym, a od frontu znajduje się ryzalit z arkadą, który wieńczy front z herbem Dąbskich. Po II wojnie światowej doszło do rozparcelowania majątku, a dwór przejęły władze komunistyczne. Państwo doprowadziło do przekształcenia obiektu w ośrodek zdrowie, a następnie w szkołę rolniczą i różnego rodzaju sklepy.
W XX wieku dawna posiadłość Dąbskich zaczęła popadać w ruinę. Niszczejące mury w 2006 roku gmina sprzedała osobie prywatnej, która w 2007 roku rozpoczęła remont zabytkowej konstrukcji. Jednak prace zostały szybko przerwane.
Dwór Dąbskich jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomości województwa małopolskiego. Poza posiadłością w Zaborowie znajduje się kilka innych obiektów, które wprowadzono do rejestru zbytków takich, jak: cmentarz wojenny nr 263 – Zaborów cmentarz z I wojny światowej, dzwonnica przy kościele Nawiedzenia NMP, kaplica grobowa oraz otoczenie dworku-pałacu.