Tramwaj Kraków ma wyjątkowe trybuny z krzeseł motorniczych. Klub z Dębnik szykuje się do 80. urodzin

Dlaczego na stadionie Tramwaju Kraków siedzi się na siedzeniach z MPK? To symbol historii klubu

Przy ulicy Praskiej w Krakowie znajduje się jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów sportowych w mieście. Tramwaj Kraków to klub z ogromnymi tradycjami, który dawniej funkcjonował jako klub zakładowy przy miejskim przewoźniku. Do dziś widać to na pierwszy rzut oka, gdy spojrzy się na trybuny. Zamiast nowoczesnych plastikowych krzesełek, zamontowano tam stare, tapicerowane siedzenia wyjęte prosto z wycofanych z ruchu wagonów tramwajowych. To celowy zabieg, który ma przypominać o korzeniach drużyny i tworzyć unikalny klimat podczas meczów ligi okręgowej.

Krzesełka zostały tutaj, zakupione z MPK po starych tramwajach. Gdzieś tam, ma to swój symbol, swoją tradycję i pewien taki wystrój nasz własny, który pokazuje, że to jednak jest Tramwaj Kraków - powiedział trener Łukasz Szefczyk.

Obecnie klub działa jako Towarzystwo Sportowe i choć nie jest już bezpośrednio częścią miejskiej spółki, to wciąż utrzymuje bliskie relacje z komunikacją miejską. Na boisku regularnie odbywają się turnieje z udziałem motorniczych, strażników miejskich czy policjantów. Stadion przy ulicy Praskiej jest centrum życia sportowego dla mieszkańców Dębnik, a zbliżające się 80. urodziny klubu to okazja do świętowania wieloletniej obecności na piłkarskiej mapie Krakowa.

Tramwaj Kraków stawia na młodych i graczy z całego świata. W składzie są zawodnicy z RPA i Zimbabwe

Mimo gry na piątym poziomie rozgrywkowym, Tramwaj Kraków może pochwalić się bardzo szerokim składem i międzynarodową kadrą. W pierwszej drużynie grają zawodnicy nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, RPA czy Zimbabwe. Trener podkreśla, że mimo bariery językowej, piłkarze świetnie się dogadują, wykorzystując na boisku język angielski lub proste komendy po polsku. Klub stawia jednak przede wszystkim na własnych wychowanków, którzy stanowią trzon zespołu seniorów.

Nasz skład oparty jest na młodzieży, która została w naszym klubie typowana. Oczywiście mamy również zawodników z całej Europy i świata. Mamy zawodnika z RPA, mamy zawodnika z Ukrainy. Mamy zawodnika z Zimbabwe. Także jesteśmy otwarci na cały świat, ale oczywiście dla nas jest ta młodzież nasza najważniejsza, bo tutaj są po 12 lat niektórzy zawodnicy - wyjaśnił trener Łukasz Szefczyk.

Praca z młodzieżą to fundament działalności klubu. Obecnie w akademii trenuje 18 grup wiekowych, począwszy od czterolatków, aż po juniorów starszych. Na boisku można spotkać zarówno chłopców, jak i dziewczęta, które mają również swoją drużynę seniorską występującą w czwartej lidze kobiet. Tak duża liczba zawodników jest sporym wyzwaniem logistycznym, zwłaszcza że klub dysponuje tylko jednym pełnowymiarowym boiskiem z naturalną trawą.

Jak wygląda życie w krakowskiej lidze okręgowej? Klub planuje budowę nowoczesnego budynku

Gra w tak zwanej okręgówce to dla większości zawodników czyste hobby. Tramwaj Kraków jest klubem w pełni amatorskim, co oznacza, że piłkarze nie otrzymują za swoją grę żadnych pensji. Mimo to dyscyplina w zespole jest duża. Zawodnicy trenują trzy razy w tygodniu w godzinach wieczornych, tak aby każdy mógł pogodzić sport z nauką na studiach lub pracą zarobkową. Na treningach regularnie pojawia się ponad 25 osób, co pozwala na zdrową rywalizację o miejsce w podstawowym składzie.

Właśnie obecnie nasza drużyna jest młoda i bardzo chce trenować, także my trenujemy trzy razy w tygodniu. Jest to poniedziałek, z reguły środa i czwartek o godzinie 19.30, czyli każdy student, uczeń, pracę raczej się kończy. Mamy świetne oświetlenie, warunki do tej pracy mamy doskonałe - podkreślił trener Szefczyk.

Dla młodych piłkarzy gra w Dębnikach to często dopiero początek drogi. Wielu z nich marzy o wielkiej karierze i awansie do wyższych lig, co motywuje ich do ciężkiej pracy na każdym treningu.

Jestem Fabian Dobek i gram na pozycji napastnika. Gram tutaj już sporo od młodego. Jest przyjazna atmosfera. Tutaj mam wielu, wielu znajomych, którzy też pomagają w grze i w życiu. [...] Tak szczerze to po prostu czysta pasja. Jak oglądam tych na najwyższym poziomie, jak widzę jak oni się bawią piłką, to też chciałbym kiedyś może, ale to takie małe, małe, znaczy duże marzenia - opowiadał.

Przyszłość klubu maluje się w jasnych barwach, nie tylko pod względem sportowym. W planach jest budowa nowoczesnego, trzypiętrowego budynku klubowego, który zastąpi stare kontenery. W nowym obiekcie mają znaleźć się nowoczesne szatnie, siłownia z widokiem na murawę oraz przeszklone biura. Miasto przygotowuje się do przetargu, a działacze i kibice liczą na to, że 80-lecie klubu będzie początkiem nowej ery w historii Tramwaju Kraków.