Sobotnia masakra na Rynku Głównym w Krakowie wstrząsnęła całą Polską. Miejsce, które każdego dnia odwiedzają tysiące turystów i mieszkańców, w jednej chwili zamieniło się w scenerię dramatycznych wydarzeń. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Dwa dni po tragedii, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, przedstawiciele władz i służb mundurowych przedstawili kolejne informacje dotyczące działań ratunkowych oraz bezpieczeństwa w centrum miasta.

Jedno jest pewne – krakowski Rynek ma być teraz objęty szczególnym nadzorem.

Sześć minut od zgłoszenia. Służby błyskawicznie pojawiły się na miejscu

Jak przekazał podczas poniedziałkowej konferencji wojewoda małopolski, reakcja służb na dramatyczne wydarzenia w centrum Krakowa była bardzo szybka.

W ciągu pierwszych sześciu minut od zgłoszenia na Rynku pojawiły się jednostki policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownictwa medycznego. W akcję zaangażowane zostało także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie poszkodowanych. Ratownicy udzielali pomocy rannym, a funkcjonariusze prowadzili działania mające powstrzymać uzbrojonego napastnika.

Wojewoda podkreślił jednak, że nawet sprawna reakcja służb nie oznacza, że obecny system zabezpieczeń jest wystarczający.

– Nie oznacza to jednak, że nie musimy i nie powinniśmy podjąć dyskusji na temat tego, jak jeszcze bardziej zabezpieczyć przestrzeń krakowskiego Rynku, tak aby w jeszcze większym stopniu zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom i turystom – zaznaczył.

Radiowozy przy wjazdach na Rynek. Policja zapowiada wzmożone patrole

Pierwsze zapowiedzi dotyczące zmian przedstawił komendant Artur Bednarek. Policja zamierza zwiększyć liczbę funkcjonariuszy patrolujących Rynek Główny i sąsiednie ulice.

Radiowozy mają być widoczne również w rejonie wjazdów na Rynek. Chodzi nie tylko o możliwość szybkiej interwencji, ale także o odbudowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i turystów.

– Chcemy, żeby służby były widoczne i przywracały mieszkańcom oraz turystom poczucie bezpieczeństwa. To także realne bezpieczeństwo, bo dzięki obecności patroli reakcja będzie możliwa natychmiast – podkreślił komendant.

Zapewnił jednocześnie, że zwiększona obecność policji nie będzie jedynie krótkotrwałym działaniem podjętym bezpośrednio po zamachu. Funkcjonariusze mają pozostać w centrum miasta przez dłuższy czas.

– Nie poddamy się, nie oddamy przestępcom Krakowa – zadeklarował stanowczo Artur Bednarek.

Czy krakowski Rynek będzie lepiej zabezpieczony? Władze zapowiadają analizę

Po sobotniej tragedii powraca pytanie o to, czy jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce jest odpowiednio chronione przed podobnymi atakami.

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zaznaczył, że konieczna jest dyskusja nad zwiększeniem bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Nie przedstawiono jednak jeszcze konkretnych rozwiązań technicznych ani harmonogramu ich wdrożenia.

Dodatkowe zabezpieczenia Rynku były przedmiotem rozmów już w niedzielę. Władze Krakowa zapowiedziały analizę możliwych rozwiązań, które pozwoliłyby lepiej chronić mieszkańców i turystów.

Pierwszy patrol był na miejscu już po trzech minutach. Nowe szczegóły akcji

Według informacji przekazanych przez wojewodę pierwsze zgłoszenie o strzelaninie wpłynęło w sobotę o godz. 15:00:15. W ciągu kolejnych minut centrum powiadamiania ratunkowego odebrało około 40 zgłoszeń.

Straż Miejska pojawiła się na miejscu przed upływem dwóch minut, a pierwszy patrol policji dotarł tam w niespełna trzy minuty od alarmu. Funkcjonariusze podjęli interwencję, podczas której doszło do wymiany ognia.

Po czterech minutach na miejscu były już pierwsze zespoły ratownictwa medycznego, a po pięciu rozpoczęli działania strażacy. Do akcji skierowano łącznie 30 patroli policji.

W ratowanie rannych zaangażowali się także świadkowie tragedii, w tym lekarze Szpitala Uniwersyteckiego, którzy znaleźli się w pobliżu.

Kraków po krwawej masakrze. Tak dziś wygląda miasto pogrążone w żałobie:

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Kraków próbuje wrócić do normalności. Sześć osób nie żyje

Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, po godz. 15. Uzbrojony 24-latek wjechał samochodem do centrum Krakowa i zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Napastnik został zatrzymany w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Podczas interwencji policjanci go postrzelili. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym. Zmarł w poniedziałek, 9 listopada, nad ranem.

W wyniku ataku zginęło sześć osób. Według poniedziałkowych informacji Radia Kraków w sześciu szpitalach pozostawało 15 rannych. Stan jednego z poszkodowanych policjantów nadal określano jako ciężki.

Kraków wciąż pozostaje pogrążony w żałobie. Na ulicach pojawiają się kwiaty i znicze upamiętniające ofiary, a mieszkańcy próbują oswoić się z tragedią, która rozegrała się w samym sercu ich miasta.