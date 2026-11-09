Zwykły dzień w jednej chwili zmienił się w prawdziwy dramat. Osoby, które wybrały się do centrum na obiad, kawę lub spotkanie z najbliższymi, niespodziewanie znalazły się w strefie śmiertelnego zagrożenia.

Obecnie przy ogródkowych stolikach widać jedynie puste krzesła. Pozostawione na blatach naczynia stanowią niezwykle wymowny symbol tej tragedii.

Strzelanina w Krakowie. Ślady po kulach i płyty OSB na Rynku Głównym

O dramatycznych wydarzeniach w sercu stolicy Małopolski świadczą także liczne uszkodzenia okolicznych budynków.

W trakcie wymiany ognia ucierpiała między innymi witryna sklepu odzieżowego Zara, którą tymczasowo zasłonięto za pomocą wielkiej płyty OSB. Zamiast dawnej szyby przechodnie widzą teraz jedynie surową, drewnianą konstrukcję.

Elewacje sąsiednich kamienic noszą wyraźne ślady po kulach. Są to namacalne dowody na to, jak dramatyczne sceny rozegrały się na oczach przypadkowych świadków.

W Krakowie niemal każdy mur kryje w sobie jakąś długą historię. Niestety, teraz na zabytkowych fasadach zapisały się także ślady krwawego zamachu, który wydarzył się w obecności mieszkańców oraz turystów.

Ofiary strzelaniny w Krakowie. Mieszkańcy palą znicze pod plakatem Banksy'ego

Wyjątkowo poruszający obrazek wyłania się przy słupie ogłoszeniowym, na którym wisi plakat promujący wystawę Banksy'ego. Pod konstrukcją mieszkańcy miasta składają kwiaty i zapalają znicze.

W normalnych okolicznościach spacerowicze mijaliby ten słup zupełnie obojętnie. Po ostatnich wydarzeniach obiekt ten przekształcił się w miejsce pamięci o ofiarach ataku.

Analogiczne widoki towarzyszą innym punktom, w których stracili życie niewinni ludzie. Ułożone wiązanki oraz zapalone świece uświadamiają, że za policyjnymi statystykami stoją przerwane życiorysy konkretnych osób i dramat ich rodzin.

W miniony sobotni wieczór sześć osób nie powróciło już do swoich domów. Dla ich krewnych oraz przyjaciół codzienność już nigdy nie będzie wyglądać tak samo.

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Opustoszały Rynek Główny w Krakowie. Miasto pogrążone w ciszy

Najbardziej uderzające nie są jednak materialne zniszczenia po ataku, ale to, czego obecnie na krakowskim Rynku Głównym niemal całkowicie brakuje.

Chodzi o obecność ludzi.

Centralny plac miasta, który w tych godzinach zazwyczaj pęka w szwach od turystów, lokalnych mieszkańców i głośnych rozmów z ogródków gastronomicznych, aktualnie świeci przerażającymi pustkami.

Bezładnie pozostawione stoliki, opuszczone strefy przed restauracjami oraz pojedynczy przechodnie to widok zupełnie obcy dla tego niezwykle ruchliwego punktu Krakowa.

Z przestrzeni całkowicie zniknął charakterystyczny dla tego miejsca szum. Nad placem wisi gęsta atmosfera smutku i choć Kraków próbuje powrócić do normalnego funkcjonowania, to wyraźne ślady zbrodni wciąż przypominają o dramacie sprzed kilkudziesięciu godzin.

DZIEN PO ZAMACHU, DOSWIADCZENIA Z PIERWSZEJ REKI

Bilans masakry w Krakowie. Nie żyje sześć ofiar oraz 24-letni zamachowiec

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę po godzinie 15, kiedy to zamaskowany 24-latek wjechał autem na płytę Rynku Głównego i zaczął strzelać do przechodniów. W rezultacie tego ataku śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, odniosło obrażenia.

Podczas policyjnej akcji mundurowi postrzelili agresora, który następnie został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna zmarł w placówce medycznej w poniedziałek, 9 listopada, we wczesnych godzinach porannych.

Prowadzone postępowanie dotyczy także morderstwa trzech krewnych napastnika. Zwłoki członków jego rodziny śledczy zabezpieczyli wcześniej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Stolica Małopolski pogrążyła się w oficjalnej żałobie. Krakowianie oddają cześć zamordowanym, stawiając zapalone świece i układając kwiaty w miejscach sobotniego dramatu.

Nie trzeba śledzić ustaleń prokuratury, aby dostrzec skalę wstrząsu, jakiego doświadczyła lokalna społeczność. Wystarczy spacer po wyludnionym Rynku Głównym oraz widok potłuczonego szkła, porzuconych naczyń i przestrzelonych murów, by zrozumieć, że choć miasto powoli budzi się do życia, w niektórych punktach tragiczna sobota wciąż trwa.