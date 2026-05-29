Woźnica zaprzęgu konnego wpadł do rowu. Styl jego jazdy wzbudził duże podejrzenia

Adrian Teliszewski
2026-05-29 10:13

Niecodzienny incydent w gminie Słaboszów. Brawurowa jazda 71-letniego woźnicy zaprzęgu konnego zakończyła się w rowie. Gdy na miejsce dotarli dzielnicowi z Racławic, szybko ustalili, jak problem stał za niedyspozycją woźnicy. Badanie stanu trzeźwości 71-latka wykazało niemal 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Autor: LoggaWiggler/ Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne
  • Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę z powiatu miechowskiego, który wpadł do rowu w gminie Słaboszów.
  • Mężczyzna prowadził zaprzęg konny pod wpływem alkoholu. W wozie znajdował się również jego nietrzeźwy znajomy.
  • Zdarzenie zgłosił świadek zaniepokojony stylem jazdy woźnicy. 

Pijany woźnica zakończył jazdę w rowie

Do zdarzenia doszło 23 maja w godzinach wieczornych. Oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie otrzymał nietypowe zgłoszenie. Świadek relacjonował, że widział zaprzęg konny, którego tor jazdy ewidentnie wskazywał na to, że woźnica może być pod wpływem alkoholu.

Informacja o podejrzanej jeździe woźnicy natychmiast trafiła do dzielnicowych z Posterunku Policji w Racławicach. Mundurowi bez chwili wahania ruszyli na poszukiwania. Ich wysiłki szybko przyniosły rezultaty – na terenie gminy Słaboszów funkcjonariusze zauważyli zaprzęg konny, który swój "przystanek" znalazł w pobliskim rowie. To właśnie tam, w niecodziennych okolicznościach, doszło do zatrzymania.

Woźnica kierował będąc pod wpływem alkoholu

Badanie alkomatem ujawniło zatrważający wynik – 71-letni woźnica miał w organizmie prawie 1,7 promila alkoholu. Tak wysoki poziom świadczy o głębokim upojeniu, które całkowicie uniemożliwia bezpieczne prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu.

W wozie, oprócz pijanego woźnicy, znajdował się również jego nietrzeźwy znajomy. Obydwaj mężczyźni byli w stanie, który wykluczał jakąkolwiek odpowiedzialność i świadomość zagrożenia. Taka sytuacja mogła doprowadzić do poważnego wypadku, w którym ucierpiałoby nie tylko dwóch pijanych pasażerów, ale także niewinne zwierzę oraz inni uczestnicy ruchu drogowego. Na szczęście, dzięki interwencji, udało się zapobiec potencjalnej tragedii.

