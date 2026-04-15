XIII Krakowski Bieg Swoszowicki już w maju. Ruszyły zapisy na sportowe święto w uzdrowisku

Gdzie odbędzie się XIII Krakowski Bieg Swoszowicki? Wyjątkowa trasa w parku i uzdrowisku

Już pod koniec maja biegacze z całej Polski ponownie zawitają do Swoszowic, by wziąć udział w trzynastej edycji lokalnego biegu. To miejsce jest wyjątkowe na mapie Krakowa, ponieważ łączy w sobie klimat miasta z urokami uzdrowiska. Całe wydarzenie skupi się wokół Parku Zdrojowego, który oferuje 7 hektarów zieleni idealnej do sportowej rywalizacji. Uzdrowisko Kraków-Swoszowice jest partnerem imprezy, a na jego terenie powstanie miasteczko biegowe, w którym zawodnicy będą mogli odebrać swoje pakiety startowe.

Swoszowice to dzielnica, która już ponad 50 lat istnieje jako integralna część Krakowa, ale to miejsce dalej nieoczywiste. Co roku pokazujemy je na nowo. Biegacze z całej Małopolski, z całej Polski odkrywają ten unikat, czyli uzdrowisko w aglomeracji i po raz kolejny rozbiegamy tę część Krakowa. Okolica sprzyja, uzdrowisko posiada Park Zdrojowy – to siedem hektarów zieleni. Jest to teren, który co roku jest nam w całości udostępniany – powiedział Rafał Święciuch, organizator wydarzenia.

Jakie dystanse przygotowano na Bieg Swoszowicki? Trasa 10 km z atestem dla ambitnych

Organizatorzy przygotowali kilka tras, aby każdy – niezależnie od formy – mógł znaleźć coś dla siebie. Najważniejszym punktem programu jest bieg główny na dystansie 10 kilometrów. Co ważne dla osób biegających profesjonalnie, trasa ta ma mieć oficjalny atest. Oznacza to, że uzyskany wynik będzie można uznać za swój oficjalny czas na dokładnie wymierzonej trasie. Oprócz biegu głównego przewidziano także dystans 5 kilometrów oraz Rodzinną Milę liczącą 1,6 kilometra. Trasy prowadzą przez tereny zielone wokół Doliny Wilgi, co zapewnia biegaczom ciekawe widoki i brak nudy podczas wysiłku.

Trasa biegu głównego, taki mamy plan, by w tym roku również była atestowana. Znaczy to mniej więcej tyle, że możemy rezultat biegu głównego rozumieć jako swój oficjalny czas na trasie z dokładnym pomiarem. Więc tak, takie mamy plany także w tym roku, byście jak pobijecie swoje życiówki, byście mogli uznać je za oficjalne na dobrze wymierzonej trasie – wyjaśnił Rafał Święciuch.

Warto pamiętać, że specyficzne ukształtowanie terenu w Swoszowicach może zaskoczyć nawet doświadczonych biegaczy. Choć organizatorzy starają się, aby trasa była jak najszybsza, to lokalne wzniesienia potrafią zweryfikować formę startujących. Dowodem na to jest historia z ubiegłego roku, kiedy to trudny podbieg pokrzyżował plany jednemu z faworytów zawodów.

W zeszłym roku rywalizacja na trasie biegu głównego była bardzo zacięta i można powiedzieć, że z gigantyczną przewagą tutaj bieg prowadził zawodnik z Kenii. Do momentu, aż właśnie nie znał doskonale tej trasy. I na 7 kilometrze trasy niestety ten podbieg go po prostu pokonał. I wtedy już nasi koledzy z Małopolski pokazali swoją wyższość – wspominał organizator.

Atrakcje dla dzieci i rodzin podczas Biegu Swoszowickiego. Kiedy ruszają zapisy dla najmłodszych?

Ponieważ termin biegu przypada w okolicach Dnia Dziecka, wydarzenie ma charakter wielkiego, rodzinnego święta. Oprócz rywalizacji sportowej zaplanowano piknik z dmuchańcami i zjeżdżalniami. Najmłodsi uczestnicy mogą wziąć udział w biegach na dystansach od 50 do 300 metrów. Na linii startu mogą stanąć nawet maluchy, które skończyły zaledwie jeden rok. Dla tych, którzy nie chcą biegać szybko, idealnym rozwiązaniem będzie Rodzinna Mila, którą można po prostu przespacerować, ciesząc się otoczeniem parku.

Bieg Swoszowicki to świętowanie. Co roku tutaj mamy masę atrakcji właśnie dla najmłodsi. Dmuchańce, zjeżdżalnie. Więc tutaj jak najbardziej zachęcamy, by już sobie to wpisać w kalendarz. To wielkie, rodzinne święto. Także biegi dla dzieci, ale także właśnie Rodzinna Mila. To jest 1,6 km, dystans, który można także przespacerować w pięknym, zielonym parku – mówił Rafał Święciuch w audycji ESKA Kraków News.

Osoby chcące zapisać swoje pociechy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Rejestracja na biegi dziecięce startuje 30 kwietnia. Warto pilnować tego terminu, ponieważ zainteresowanie imprezami dla najmłodszych w tej części Krakowa jest zawsze bardzo duże.

Jak zapisać się na Bieg Swoszowicki? Limit miejsc i strona internetowa organizatora

Zapisy na bieg główny oraz bieg na 5 kilometrów już trwają i cieszą się dużą popularnością. Aby dołączyć do listy startowej, należy wejść na stronę internetową klubu biegowego itmbw.pl i przejść do odpowiedniej zakładki. Tam znajdują się wszystkie niezbędne informacje, regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego. Chętni nie powinni zwlekać z decyzją do ostatniej chwili.

Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy wprowadzili limit uczestników. W tegorocznej edycji nie będzie mogło wystartować więcej niż 2000 osób. Biorąc pod uwagę, że na liście jest już kilkuset chętnych, wolne miejsca mogą wyczerpać się na długo przed końcem maja. Rejestracja przez internet to jedyny sposób, aby zagwarantować sobie udział w zawodach i otrzymać pamiątkowy pakiet startowy.