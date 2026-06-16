Zabójca ortopedy z Krakowa nie trafi do więzienia. Żona ofiary oburzona decyzją sądu. „Czuję się potwornie oszukana”

Zabójstwo Tomasza Soleckiego. Żona ortopedy o decyzji sądu: "Państwo zawiodło"

Na sądowej sali pojawili się bliscy tragicznie zmarłego medyka. Małżonka zamordowanego Tomasza Soleckiego w ostrych słowach odniosła się do postanowienia wymiaru sprawiedliwości, wyrażając swoje głębokie rozczarowanie.

- Zginął mój mąż, ojciec sześcioletniego chłopca, i nikt nie jest winny. Państwo zawiodło, a my nie dostaliśmy drugiej szansy – powiedziała Iwona Solecka.

Najbliżsi zabitego ortopedy wnioskowali o wyznaczenie dodatkowej grupy ekspertów medycznych, jednak, zgodnie z ich relacją, zarówno prokuratura, jak i sąd odrzuciły ten postulat.

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Brutalny atak w Szpitalu Uniwersyteckim. Nie żyje lekarz z Krakowa

Koszmar rozegrał się 29 kwietnia ubiegłego roku, kiedy to 35-letni pracownik Służby Więziennej wpadł do pomieszczenia, w którym przyjmował doktor Tomasz Solecki, i rzucił się na niego z ostrym narzędziem. Napastnik zadał medykowi nawet kilkadziesiąt ciosów nożem. Niestety, błyskawiczna interwencja ratunkowa nie przyniosła skutku i mężczyzna zmarł z powodu odniesionych ran.

Agresor potwierdził swoją winę w kwestii pozbawienia życia lekarza, jednak stanowczo odrzucił inne oskarżenia, w tym próbę zabicia miejscowej pielęgniarki oraz grożenie dwóm innym członkom personelu medycznego.

Jarosław W. uznany za niepoczytalnego. Śledztwo umorzone

Sprawca ataku spędził wiele miesięcy na specjalistycznych badaniach w zakładzie zamkniętym. W grudniu ubiegłego roku do śledczych wpłynęła ostateczna ekspertyza, która wykazała całkowitą niepoczytalność Jarosława W. w momencie popełniania zbrodni. Taki dokument dał bezpośrednie podstawy do złożenia wniosku o oficjalne zakończenie prokuratorskiego śledztwa w tej sprawie.

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Dymisja w Służbie Więziennej po morderstwie w Krakowie

Ten wstrząsający incydent pociągnął za sobą poważne zmiany kadrowe, w wyniku których ze stanowiskiem pożegnał się pułkownik Andrzej Pecka, pełniący funkcję dyrektora generalnego formacji więziennej. Szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał do wiadomości publicznej, że rażące uchybienia w zachowaniu Jarosława W. zgłaszano przełożonym już w 2020 roku.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie