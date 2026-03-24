AK-47, pistolet Glock, tysiące tabletek, a to nie wszystko. Spektakularna akcja CBŚP w Krakowie

Redakcja Eska Regiony
2026-03-24 18:36

Wielki sukces krakowskiego CBŚP, które w ostatnich dniach marca 2026 roku zlikwidowało arsenał broni i magazyn narkotyków w jednym z mieszkań. Policjanci zabezpieczyli karabin automatyczny AK-47, pistolet Glock oraz prawie 3 kilogramy marihuany i tysiące tabletek ecstasy. W tej sprawie zatrzymano 39-letniego Grzegorza K., który decyzją sądu trafił już do tymczasowego aresztu.

Akcja CBŚP w Krakowie. W mieszkaniu odkryto nielegalny arsenał

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji działali na podstawie precyzyjnych informacji operacyjnych, które wskazywały na ukrytą w Krakowie nielegalną broń. Po zweryfikowaniu tych doniesień, funkcjonariusze przystąpili do realizacji i weszli do wytypowanego mieszkania na terenie miasta. W trakcie dokładnego przeszukania lokalu ich podejrzenia w pełni się potwierdziły, gdyż na miejscu odnaleziono prawdziwy arsenał. Zabezpieczono między innymi karabin automatyczny AK-47 kaliber 7,62 mm, popularny pistolet Glock 19 z magazynkiem oraz 14 sztuk ostrej amunicji.

Skradziony Kałasznikow i hurtowe ilości narkotyków

Dalsze ustalenia śledczych przyniosły zaskakujące informacje na temat pochodzenia zabezpieczonej broni, ponieważ okazało się, że karabin Kałasznikow figuruje w systemach policyjnych. Został on skradziony w 2025 roku na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, a teraz policjanci badają, jak trafił do Krakowa. To jednak nie koniec odkryć, gdyż w mieszkaniu znajdował się również pokaźny magazyn substancji odurzających. Policjanci przejęli blisko 3 kilogramy marihuany, ponad 1900 tabletek MDMA, a także mniejsze, ale wciąż znaczące ilości kokainy, amfetaminy, mefedronu i haszyszu.

39-letni Grzegorz K. aresztowany. Grozi mu wieloletnie więzienie

W związku z nielegalnym arsenałem i narkotykami zatrzymano 39-letniego mieszkańca Krakowa, Grzegorza K. Mężczyzna został natychmiast przewieziony i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, która nadzoruje to śledztwo. Tam prokurator przedstawił mu szereg poważnych zarzutów, obejmujących wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji. Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego i tymczasowo aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy.

