Akcja CBŚP jak z filmów! Wielkie pieniądze, broń, zegarki i narkotyki, które odurzyłyby pół Polski

Akcja CBŚP w Małopolsce. Zatrzymano pseudokibiców z narkotykami

W efekcie skoordynowanej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie województwa małopolskiego zatrzymano trzech mężczyzn. Podejrzani, w wieku od 32 do 43 lat, są członkami międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Jak ustalili śledczy, zatrzymani mężczyźni byli dodatkowo powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Działania te stanowią kulminację wieloletniej pracy operacyjnej służb, a całe postępowanie nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Kokaina, marihuana i broń. Co policja znalazła u zatrzymanych?

Podczas przeszukania pomieszczeń należących do podejrzanych funkcjonariusze odkryli i zabezpieczyli ogromne ilości nielegalnych substancji. Na czarny rynek nie trafi między innymi 27 kilogramów kokainy, 27 kilogramów marihuany oraz 12 kilogramów mefedronu. Ponadto w ręce policjantów wpadło 666 tabletek ecstasy, a także broń palna wraz z magazynkami i amunicją. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się również telefony komórkowe, nośniki danych, gotówka w kwocie ponad 27 tysięcy złotych, luksusowe zegarki oraz złota biżuteria.

Międzynarodowy przemyt narkotyków. Narkotyki z Holandii i Hiszpanii trafiały do Polski

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że rozbita grupa specjalizowała się w organizowaniu przemytu narkotyków na masową skalę. Zatrzymani byli odpowiedzialni za sprowadzanie nielegalnych substancji z krajów Europy Zachodniej, głównie z Holandii, Belgii i Hiszpanii. Następnie towar był rozprowadzany na terenie całej Polski. Śledczy szacują, że w trakcie swojej przestępczej działalności gang mógł wprowadzić na polski rynek nawet 1,5 tony różnego rodzaju narkotyków.

Areszt dla jednego z podejrzanych. Śledztwo w sprawie gangu jest rozwojowe

Decyzją sądu, na wniosek prokuratora z Prokuratury Krajowej w Szczecinie, jeden z zatrzymanych mężczyzn trafił do tymczasowego aresztu. Wobec dwóch pozostałych podejrzanych prokurator zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Służby podkreślają, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania osób powiązanych z działalnością gangu.