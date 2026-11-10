Co ze zdrowiem policjanta postrzelonego w Krakowie? Lekarze przekazali nowe informacje

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-11-10 15:01

Ranny podczas interwencji w Krakowie policjant Artur Morański jest przytomny, jego stan lekarze oceniają jako stabilny. Funkcjonariusz przeszedł poważną operację, podczas której lekarze zajęli się między innymi uszkodzonym płucem, klatką piersiową i postrzelonym przedramieniem. Co dalej? Lekarze ze Szpitala im. Gabriela Narutowicza przekazali nowe informacje.

Pusta sala szpitalna z łóżkami. Na miniaturach u góry dwaj policjanci. O ich stanie zdrowia przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, FACEBOOK
  • Ranny funkcjonariusz jest przytomny, jego stan pozostaje stabilny. Rozpoczął rehabilitację.
  • Pocisk uszkodził przedramię i spowodował duży ubytek tkanki kostnej. Konieczna będzie rekonstrukcja.
  • Policjant zostanie prawdopodobnie przeniesiony do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
PIERWSZE SŁOWA POSTRZELONEGO POLICJANTA-BOHATERA Z KRAKOWA!

Dwoje rannych opuściło już szpital

Do Szpitala im. Gabriela Narutowicza trafiły trzy osoby poszkodowane podczas ataku w Krakowie. Dwoje pacjentów leczonych na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym jest już w domu. Oboje byli w dobrym stanie ogólnym.

Pierwszą z nich była kobieta z raną postrzałową w okolicy szyi. Jej stan od początku był najlepszy, a zabieg trwał najkrócej. Lekarze zaznaczyli jednak, że miała ogromne szczęście. Gdyby pocisk trafił zaledwie kilka centymetrów dalej, skutki mogłyby być tragiczne, nawet śmiertelne.

Drugim pacjentem był mężczyzna postrzelony w okolicy lewego barku. Po zabiegu jego stan był dobry. Pacjent pochodzi spoza Krakowa i wrócił już do swojego miejsca zamieszkania. Ma tam zaplanowane dalsze kontrole i kontynuację leczenia.

Artur Morański
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Pocisk zniszczył kość przedramienia policjanta

Najpoważniej ranny funkcjonariusz, Artur Morański, nadal przebywa na Oddziale Intensywnej Terapii. Jego stan jest stabilny. Pozostaje pod opieką ortopedów, anestezjologów i torakochirurgów. Lekarze rozpoczęli również jego rehabilitację.

Podczas konferencji ujawnili szczegóły skomplikowanej operacji. Najpierw przez około trzy godziny zajmowali się uszkodzonym płucem i klatką piersiową. Następnie do pracy przystąpił zespół ortopedyczny, który zajął się raną postrzałową przedramienia.

Jak wyjaśnili specjaliści, pocisk wystrzelony z broni wojskowej ma dużą energię i powoduje rozległe obrażenia, często wiążące się z ubytkami tkanek miękkich oraz kości. W przypadku policjanta pocisk przeszedł przez całe przedramię i spowodował znaczne zniszczenia.

Na szczęście nie uszkodził naczyń krwionośnych ani nerwów. Lekarze zespolili jedną z kości przedramienia i naprawili uszkodzone ścięgna. Doszło jednak do dużego ubytku tkanki kostnej. To właśnie ten uraz będzie wymagał kolejnego zabiegu rekonstrukcyjnego.

Tragedia w Krakowie
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Policjant trafi do szpitala wojskowego

W dalszym leczeniu funkcjonariusza mają pomóc specjaliści z 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Tamtejszy oddział zajmuje się między innymi uzupełnianiem ubytków kostnych z wykorzystaniem przeszczepów pobieranych od pacjenta. Lekarze ze szpitala Narutowicza podjęli już działania, aby wojskowi specjaliści włączyli się w terapię. Planowane jest przeniesienie tam rannego policjanta.

Po ustabilizowaniu jego stanu lekarze dość szybko go wybudzili i odłączyli od aparatury. Niezwłocznie rozpoczęli również fizjoterapię. Obecnie funkcjonariusz jest przytomny, pozostaje w kontakcie z otoczeniem, a jego rodzina praktycznie cały czas przebywa przy nim.

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„Co się dzieje z moim partnerem?”. Policjanci pytali o siebie

Podczas konferencji lekarze opowiedzieli także o poruszającym zachowaniu obu rannych funkcjonariuszy. Policjanci od początku interesowali się wzajemnym losem. Jeden z nich, leczony w Szpitalu św. Jana Pawła II, odzyskał przytomność wcześniej i dopytywał o kolegę przebywającego w Narutowiczu.

Lekarz przekazał, że w niedzielę o godz. 7 rano odebrał telefon ze Szpitala św. Jana Pawła II i osobiście rozmawiał z wybudzonym funkcjonariuszem. W tym czasie drugi policjant nadal pozostawał w śpiączce.

Kiedy również jego udało się wybudzić, od razu zapytał o stan kolegi. Lekarze umożliwili obu funkcjonariuszom rozmowę telefoniczną. Dzięki temu mogli dowiedzieć się, co dzieje się z drugim z nich. Zdaniem lekarzy kontakt mógł pozytywnie wpłynąć na obu policjantów.

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Personel sam przyjeżdżał do szpitala. „Ta sytuacja udowodniła, że jesteśmy jednością”

Przedstawiciele placówki podkreślili również ogromne zaangażowanie personelu po ataku. Oprócz zespołów bezpośrednio uczestniczących w operacjach na miejscu czekały kolejne ekipy gotowe do działania. Informacje o poszkodowanych napływały bowiem co chwilę i nie było wiadomo, czy do szpitala nie trafią następne osoby.

W pomoc zaangażowały się dziesiątki, a być może nawet setki pracowników. Byli wśród nich lekarze, pielęgniarki, personel transportu i pracownicy sprzątający. Wielu z nich samodzielnie zgłosiło gotowość przyjazdu. Nie trzeba było ich telefonicznie wzywać do pracy.

Lekarze zwrócili uwagę, że była to sobota, a każdy z pracowników miał własną rodzinę, obowiązki i plany na czas wolny. Mimo to ludzie przyjeżdżali do szpitala, by pomóc rannym.

– Ta sytuacja udowodniła, że jesteśmy jednością – podkreślali przedstawiciele placówki, dziękując całemu personelowi za odwagę, bezinteresowność i gotowość do niesienia pomocy.

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