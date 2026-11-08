Bazylika Mariacka zamknięta do odwołania po ataku w Krakowie. Kardynał Grzegorz Ryś zmienia plany

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-11-08 15:41

Krakowska Bazylika Mariacka została zamknięta do odwołania w bezpośrednim następstwie sobotniego ataku w ścisłym centrum miasta. Zaplanowane nabożeństwo z udziałem metropolity krakowskiego, kardynała Grzegorza Rysia, przeniesiono w inne miejsce. Tymczasem na Rynku Głównym służby kontynuują działania po tragedii, która pochłonęła życie 6 osób.

Krakowska Bazylika Mariacka została zamknięta dla wiernych i turystów do odwołania.

Mszę świętą z udziałem kardynała Grzegorza Rysia przeniesiono do Kolegiaty św. Anny.

Policja ponownie wyłączyła z ruchu Rynek Główny oraz sąsiadujące z nim ulice.

Czynności służb to efekt sobotniego ataku, w wyniku którego śmierć poniosło 6 osób.

Bazylika Mariacka w Krakowie zamknięta. Kardynał Grzegorz Ryś przenosi mszę

W niedzielę rano przedstawiciele parafii mariackiej opublikowali komunikat, którego treść dla wielu osób nie była zaskoczeniem.

W związku z dalszymi działaniami służb Bazylika Mariacka pozostaje zamknięta do odwołania – czytamy w krótkim komunikacie.

W praktyce oznacza to, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Krakowie pozostaje obecnie niedostępny zarówno dla wiernych, jak i odwiedzających miasto turystów.

Zamknięcie świątyni wymusiło korektę planów dotyczących Mszy świętej, którą zaplanowano na godzinę 16:00. Nabożeństwo w intencji ofiar sobotnich wydarzeń miał odprawić metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Przedstawiciele krakowskiej kurii przekazali jednak komunikat o nowej lokalizacji. Uroczysta msza pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia została przeniesiona do Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny, mieszczącej się przy ulicy św. Anny 11 w Krakowie.

Jeszcze przed zmianą miejsca nabożeństwa kardynał Grzegorz Ryś zwrócił się z apelem do mieszkańców, zapewniając w nim o modlitwie w intencji zmarłych, poszkodowanych oraz ich rodzin.

Bądźmy w tym trudnym momencie razem. Połączmy się we wspólnej modlitwie i wzajemnym wsparciu – zaapelował kardynał metropolita krakowski.

Policja zamyka Rynek Główny w Krakowie. Lista wyłączonych ulic

Niedostępność bazyliki to zaledwie element szeroko zakrojonej akcji, którą służby realizują w niedzielę w samym sercu stolicy Małopolski. Krótko przed godziną 10:00 małopolscy policjanci przekazali wiadomość o ponownym zamknięciu całego Rynku Głównego i odcinka Drogi Królewskiej. Obszary te mają bezpośredni związek z sobotnimi dramatycznymi wydarzeniami.

Jak tłumaczą mundurowi, konieczne jest przeprowadzenie ponownych oględzin w celu zabezpieczenia wszelkich dostępnych śladów. Z tego powodu funkcjonariusze policji zablokowali Rynek Główny i drogę ucieczki napastnika, co umożliwi realizację dalszych czynności procesowych. Wykaz wyłączonych z ruchu traktów jest obszerny i znajdują się na nim:

płyta Rynku Głównego wraz z sąsiednimi odcinkami,

cała ulica Grodzka,

rejon skrzyżowania z placem Wszystkich Świętych,

ulica Stradomska,

skrzyżowanie z ulicą św. Gertrudy,

krzyżówka ulic Dietla oraz Stradomskiej.

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o cierpliwość oraz bezwzględne wykonywanie wydawanych poleceń. Utrudnienia komunikacyjne we wskazanych częściach Krakowa mogą występować przez kilka godzin.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Nie żyje sześć osób

Wprowadzenie tak restrykcyjnych procedur wynika bezpośrednio z dramatycznych zdarzeń, do których doszło w sobotę na płycie Rynku Głównego. W tym miejscu 24-letni napastnik zaatakował przypadkowe osoby. Śledczy wciąż nie ustalili motywów jego działania, a całe postępowanie znajduje się obecnie w początkowej fazie. Skutki tego zdarzenia okazały się niezwykle tragiczne.

Cała Polska jest wstrząśnięta sobotnim atakiem w Krakowie, podczas którego 24-latek pozbawił życia sześć osób i ranił szesnaście kolejnych. Ranni zostali przetransportowani do krakowskich placówek medycznych, a w samym mieście zapanowała żałoba. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności, obejmujące niedzielną blokadę fragmentu śródmieścia, mają pozwolić na precyzyjne odtworzenie przebiegu tragedii oraz zgromadzenie dowodów niezbędnych do pełnego wyjaśnienia okoliczności tej zbrodni.

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