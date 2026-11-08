Michał O. sprawiał wrażenie spokojnego i delikatnego. Sąsiad ujawnia, jaki był naprawdę

Dramat rozegrał się w nocy z piątku na sobotę w rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. 53-letni Janusz O., jego 52-letnia małżonka Renata oraz ich 21-letnia córka Magdalena stracili życie najpewniej od dwóch postrzałów w głowę. Po upływie kilkunastu godzin młody mężczyzna pozbawił życia kolejne sześć osób w Krakowie.

Położona na zapleczu rynku ulica Tylna stanowi ścisłe centrum Ostrowca Świętokrzyskim. Zabudowa składa się tam z kamienic oraz bloków wzniesionych w latach 60. ubiegłego stulecia. Choć z pozoru rejon ten robi wrażenie cichego, to w niedzielę rano łatwo natknąć się tam na ludzi, którzy przedłużają sobie weekendowe zakrapiane spotkania. Tak wygląda specyfika tego śródmiejskiego zakątka.

Nie róbcie już zamieszania, stało się i już – mówi pan Paweł, który od rana obserwuje pracę policjantów i prokuratorów w bloku stojącym na początku ulicy.

Rodzina O. razem z Michałem zajmowała lokal na drugim piętrze i to właśnie w tym mieszkaniu rozegrały się tragiczne sceny. Życie stracili tam rodzice oraz siostra, która zjechała do domu na weekend ze studiów na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Żaden z niego terrorysta, bardziej delikatne chłopiec przy twardym tatusiu – dodaje pan Paweł.

Wspomniany wcześniej specyficzny klimat okolicy dotyczy jednak tylko niewielkiej grupy osób. Zdecydowana większość lokatorów to spokojni sąsiedzi, którzy dobrze znali zamordowaną rodzinę O., regularnie z nią rozmawiali oraz wymieniali się troskami dnia codziennego.

Bardzo pozytywni ludzie, na poziomie. Ona pracowała w sklepie, była uśmiechnięta i serdeczna – mówi pan Wojtek.

Rozmówca ma wprawdzie postawną budowę ciała i liczne tatuaże na skórze, ale w tej sytuacji nie potrafi powstrzymać płaczu. W jego pamięci zapisał się także sam Michał.

Normalny, spokojny, „siema, siema”. Sąsiad po prostu. Co mu się stało? Co? – pyta poruszony.

Na ten moment powody, które popchnęły 24-latka do zbrodni, wciąż stanowią zagadkę.

Motywy działania sprawcy są na razie nieznane. Trwa drobiazgowe śledztwo – przekazał prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.