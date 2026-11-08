Zamach w Krakowie na ustach całego świata. Zagraniczne media piszą o masowym zabójstwie

Dramatyczne wydarzenia na krakowskim Rynku Głównym zdominowały zagraniczne serwisy informacyjne. Do tragedii doszło w sobotę (7 listopada). W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście zostało rannych.

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Zagraniczna prasa komentuje zamach w Krakowie

W relacji brytyjskiego nadawcy BBC zwrócono uwagę na lokalizację zamachu, wskazując, że rozegrał się on w „tętniącym życiem centralnym punkcie miasta”. Redakcja odnotowała także, iż napastnik był wcześniej „podejrzewany o powiązania ze skrajną prawicą”.

Z kolei dziennik „The Guardian” jako jedno z pierwszych mediów podał informację o śmierci obywatela Wielkiej Brytanii, który znalazł się wśród ofiar. Brytyjscy dziennikarze zacytowali też wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, określając przekonania zamachowca jako „bardzo radykalne” i „ultranacjonalistyczne”.

Amerykańska telewizja CNN oprócz przedstawienia bilansu poszkodowanych z krakowskiego Rynku poinformowała, że „w domu podejrzanego znaleziono kolejne trzy ciała”. Szerszą perspektywę w swojej depeszy przyjęła agencja Associated Press. W materiale zatytułowanym „Polacy opłakują ofiary rzadkiego masowego zabójstwa” redakcja zauważyła, iż podobne dramaty zdarzają się w naszym kraju niezwykle rzadko.

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Niemieckie i skandynawskie media o strzelaninie w Krakowie

Bardzo dosadne komentarze opublikowała prasa u naszych zachodnich sąsiadów. Tygodnik „Der Spiegel” wprost nazwał krakowski atak „najgorszą strzelaniną w Polsce od dziesięcioleci”. Niemieccy dziennikarze zacytowali również wypowiedź kanclerza Friedricha Merza, który wyraził „głęboki smutek” i zadeklarował, że „Niemcy wspierają Polskę jako przyjaciel i partner w tych trudnych czasach”.

Doniesienia z Polski dotarły również do Skandynawii. Zarówno fiński nadawca YLE, jak i szwedzka stacja SVT skupiły się w swoich materiałach na pobudkach światopoglądowych, którymi kierował się 24-latek. Podobnie jak inne redakcje, skandynawskie telewizje wyeksponowały jego fascynację „ideologią skrajnie prawicową”.

Źródło: interia.pl, Super Express

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