Krakowski komisarz wyborczy weryfikuje podpisy pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i rady miasta.

Na weryfikację podpisów komisarz ma 30 dni od dnia ich złożenia, czyli od 11 marca.

Do ważności referendum wymagane jest zatwierdzenie minimum 58 355 podpisów oraz odpowiednia frekwencja.

Chcą odwołać prezydenta Krakowa. Na jakim etapie są procedury w sprawie referendum?

Formalnie problemy Aleksandra Miszalskiego zaczęły się 27 stycznia. Wówczas do komisarza wyborczego w Krakowie wypłynęło powiadomienie dotyczące podjęcia inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta i krakowskiej rady miejskiej przed upływem kadencji. Podczas zbiórki inicjatorzy referendum odnieśli duży sukces. 11 marca złożyli komisarzowi wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z listami poparcia zawierającymi prawie 134 tysiące podpisów. To dużo więcej niż liczba wymagana prawem.

Komisarz wyborczy ma 30 dni na weryfikację podpisów, licząc od dnia złożenia wniosku, czyli od 11 marca. Aby referendum mogło dojść do skutku, niezbędne jest zatwierdzenie co najmniej 58 355 ważnych podpisów. Zapytaliśmy w krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego na jakim etapie jest obecnie weryfikacja podpisów. Dyrektor delegatury Barbara Golanko przekazała, że procedura nadal trwa, jednak KBW nie będzie podawać cząstkowych danych dotyczących weryfikacji podpisów. Jeśli komisarz stwierdzi, że liczba zweryfikowanych podpisów osiągnęła już próg wymagany prawem, wyda postanowienie o wyznaczeniu daty referendum. Wstępnie mówi się o dwóch możliwych terminach: 17 lub 24 maja.

Kiedy referendum będzie ważne?

Na niekorzyść Aleksandra Miszalskiego działa słaba frekwencja, którą odnotowano podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2024 r. Ważny głos oddało wówczas 264 257 wyborców. Próg ważności referendum wynosi 3/5, co oznacza że musi w nim wziąć udział co najmniej 158 555 osób. Jeśli Krakowianie podejmą decyzje o odwołaniu włodarza, konieczne będzie przeprowadzenie wyborów przedterminowych. Do czasu ich rozstrzygnięcia miastem będzie rządzić osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów.

17