Dorożkarka ranna na krakowskim Rynku przerywa milczenie. Opowiedziała o dramatycznych chwilach

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Relacja poszkodowanej dorożkarki

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. W grupie osób poszkodowanych znalazły się dwie siostry pracujące przy postoju dorożek. Jedna z rannych kobiet, Agnieszka Kawalec, w rozmowie z Ewą Drzyzgą opisała pierwsze chwile tego krwawego ataku.

- Najpierw padły strzały przy ulicy Sławkowskiej, u wylotu. Po sekundzie ruszyło auto z piskiem opon w kierunku postoju dorożek. Jadąc, oddawał strzały. Widziałam, jak ludzie padają. Nie wiedziałyśmy, co mamy robić, czy mamy uciekać z tymi końmi, konie się spłoszyły, czy mamy kłaść się na ziemię. Nie wiedziałyśmy po prostu, co robić – relacjonowała Agnieszka Kawalec w programie "Dzień Dobry TVN".

W momencie rozpoczęcia ostrzału obie kobiety zajmowały się swoimi końmi. Ogromny chaos, huk wystrzałów oraz narastająca panika sprawiły, że siostry początkowo w ogóle nie poczuły, iż same zostały ranne.

Dorożkarka o obrażeniach po postrzale. "Zobaczyłam, że nie mam palca"

Szczególnie poruszający jest opis momentu, w którym pani Agnieszka uświadomiła sobie własne postrzelenie.

- Dopiero patrzyłam, że krew leci, zobaczyłam, że nie mam palca i z nogi po prostu ciurkiem leci krew – opowiadała poszkodowana kobieta.

Dorożkarka bez wahania podjęła próbę ratowania życia swojego oraz siostry.

- Krzyczałam do siostry: "Uciekajmy, uciekajmy" – wspominała Agnieszka Kawalec.

Poszkodowanym dorożkarkom udało się uciec ze strefy zagrożenia, a bezpieczne schronienie i pierwszą pomoc uzyskały w pobliskim kantorze. Z relacji wynika, że druga z sióstr miała przestrzeloną szyję, a pocisk uszkodził jej mięsień. Obie ranne kobiety przewieziono ostatecznie do dwóch różnych szpitali.

Trauma po tragedii. "To cały czas wraca"

Mimo że od tragicznego ataku upłynęły dwa dni, cierpienie psychiczne jest dla poszkodowanych równie dotkliwe co rany fizyczne.

- To cały czas wraca. Jutro rozmawiam z panią psycholog, przychodzi do mnie, bo jak tylko zamknę oczy, ja to widzę. To jest taka trauma, że nie wiem, kiedy to minie – przyznała dorożkarka.

Poszkodowana nie ukrywa, że jej rodzina przechodzi ostatnio przez niezwykle trudny okres. W wywiadzie udzielonym Ewie Drzyzdze wyznała, że jej ciężko chory mąż usłyszał niedawno diagnozę białaczki.

Córka rannej dorożkarki: "Marzę, aby rodzice odzyskali zdrowie"

Dramatyczne chwile mocno przeżyła także córka rannej kobiety. Oliwia Kawalec wyznała, że na początku nie potrafiła uwierzyć w doniesienia napływające z Krakowa.

- Nie mogłam tego zrozumieć, nie wiedziałam, co się tak naprawdę dzieje, jaki jest stan mamy – mówiła Oliwia Kawalec w programie „Dzień Dobry TVN”.

Pytana o swoje największe pragnienie w obliczu tej tragedii, udzieliła krótkiej i bardzo wymownej odpowiedzi. Dziewczyna marzy wyłącznie o tym, aby jej rodzice odzyskali zdrowie, a rodzinny koszmar dobiegł końca.

Zbiórka pieniędzy i pomoc dla rannych dorożkarek z Krakowa

Krakowscy dorożkarze solidaryzują się z poszkodowanymi koleżankami i nie zostawiają ich bez pomocy. Po sobotnim ataku zorganizowano wsparcie dla rannych sióstr oraz ich bliskich. Obecnie największą trudnością jest nie tylko samo leczenie fizycznych ran, ale także powrót do równowagi po traumie, która na stałe zapisze się w pamięci świadków tego dramatu.

Prowadzoną zbiórkę funduszy można wesprzeć finansowo za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl.

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