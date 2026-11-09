Policja wyłapuje potencjalnych naśladowców. Już pięciu zatrzymanych po zamachu w Krakowie

CBZC zatrzymało pięć osób od soboty do poniedziałku. Działania przeprowadzono na terenie całego kraju.

Służby weryfikowały m.in. wpisy gloryfikujące atak na krakowskim Rynku.

Policja i CBZC zwracają szczególną uwagę na potencjalnych naśladowców zamachowca.

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Pięć zatrzymań po zamachu w Krakowie. Służby sprawdzają internet

O działaniach służb poinformowała w poniedziałek Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziennikarze pytali ją, czy po sobotnim ataku policja monitoruje internet i wyłapuje podejrzane zachowania.

– CBZC i Policja prowadzą cały czas działania w sieci, nie tylko po tragedii, która wydarzyła się w Krakowie – przekazała Gałecka.

Potwierdziła jednocześnie, że od soboty do poniedziałku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali pięć osób. Do zatrzymań doszło w różnych częściach kraju. Jak wyjaśniła rzeczniczka, aktywność tych osób w internecie mogła stanowić potencjalne zagrożenie.

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Gloryfikowali atak na krakowskim Rynku? Niepokojące treści w sieci

Służby szczególnie uważnie przyglądają się teraz treściom, które mogą świadczyć o popieraniu podobnych działań lub inspirowaniu się nimi.

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– CBZC i Policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań – zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.

Weryfikowane przez policję wpisy odnosiły się do gloryfikowania ataku przeprowadzonego w Krakowie. Gałecka oceniła, że takie publikacje budzą niepokój, a ich autorzy mogli być naśladowcami Michała Oksińskiego.

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Krwawy atak na Rynku Głównym. Zginęło sześć osób

Do tragedii doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych byli dwaj policjanci. Sprawca również został ranny i zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

To nie jedyna tragedia związana z napastnikiem. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech osób – rodziców i siostry mężczyzny.