Policja wyłapuje potencjalnych naśladowców. Już pięciu zatrzymanych po zamachu w Krakowie

- CBZC zatrzymało pięć osób od soboty do poniedziałku. Działania przeprowadzono na terenie całego kraju.
- Służby weryfikowały m.in. wpisy gloryfikujące atak na krakowskim Rynku.
- Policja i CBZC zwracają szczególną uwagę na potencjalnych naśladowców zamachowca.
Pięć zatrzymań po zamachu w Krakowie. Służby sprawdzają internet
O działaniach służb poinformowała w poniedziałek Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziennikarze pytali ją, czy po sobotnim ataku policja monitoruje internet i wyłapuje podejrzane zachowania.
– CBZC i Policja prowadzą cały czas działania w sieci, nie tylko po tragedii, która wydarzyła się w Krakowie – przekazała Gałecka.
Potwierdziła jednocześnie, że od soboty do poniedziałku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali pięć osób. Do zatrzymań doszło w różnych częściach kraju. Jak wyjaśniła rzeczniczka, aktywność tych osób w internecie mogła stanowić potencjalne zagrożenie.
Gloryfikowali atak na krakowskim Rynku? Niepokojące treści w sieci
Służby szczególnie uważnie przyglądają się teraz treściom, które mogą świadczyć o popieraniu podobnych działań lub inspirowaniu się nimi.
– CBZC i Policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań – zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.
Weryfikowane przez policję wpisy odnosiły się do gloryfikowania ataku przeprowadzonego w Krakowie. Gałecka oceniła, że takie publikacje budzą niepokój, a ich autorzy mogli być naśladowcami Michała Oksińskiego.
Krwawy atak na Rynku Głównym. Zginęło sześć osób
Do tragedii doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych byli dwaj policjanci. Sprawca również został ranny i zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.
To nie jedyna tragedia związana z napastnikiem. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech osób – rodziców i siostry mężczyzny.
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