Najnowsze informacje o rannych po zamachu w Krakowie. Niepokojące wieści o stanie policjanta

W krakowskich szpitalach nadal przebywa 15 osób rannych podczas ataku.

Stan 14 poszkodowanych jest stabilny.

Jeden z rannych policjantów pozostaje w stanie ciężkim.

Kraków pod zamachu. Relacja Bartka Wojsy z Rynku Głównego

Jeden z policjantów nadal w ciężkim stanie

O aktualnej sytuacji rannych poinformował w poniedziałek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Jak przekazał, w sześciu krakowskich szpitalach przebywa obecnie 15 osób, które ucierpiały podczas sobotniego ataku na Rynku Głównym. Stan 14 z nich jest stabilny. W ciężkim stanie znajduje się jeden z rannych policjantów.

Podczas interwencji na krakowskim Rynku postrzelonych zostało dwóch funkcjonariuszy – Jakub Kulik i Artur Morański. Obaj zostali ciężko ranni. W niedzielę lekarze wybudzili ich ze śpiączki farmakologicznej.

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Sprawca ataku zmarł. Śledczy nadal badają okoliczności tragedii

W poniedziałek nad ranem zmarł również sprawca sobotniego ataku. Michał O. przebywał w stanie krytycznym od chwili przewiezienia do szpitala. Jak przekazał wojewoda, mimo co najmniej trzech operacji jego życia nie udało się uratować. Zgon stwierdzono około godz. 4.30.

Śmierć mężczyzny nie oznacza zakończenia śledztwa. Prokuratura nadal będzie ustalać motywy jego działania i sprawdzać ewentualne powiązania z innymi osobami. Śledczy zapowiadają przesłuchania świadków oraz dalsze gromadzenie i analizowanie dowodów.

W poniedziałek mają rozpocząć się także sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Badania mogą potrwać nawet dwa dni.