Najnowsze informacje o rannych po zamachu w Krakowie. Niepokojące wieści o stanie policjanta

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-09 8:50

Niepokojące informacje napłynęły z krakowskich szpitali. Jeden z policjantów rannych podczas sobotniego ataku na Rynku Głównym nadal jest w ciężkim stanie. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał, że w sześciu placówkach medycznych przebywa jeszcze 15 osób poszkodowanych w zamachu. Stan pozostałych 14 pacjentów jest stabilny.

  • W krakowskich szpitalach nadal przebywa 15 osób rannych podczas ataku.
  • Stan 14 poszkodowanych jest stabilny.
  • Jeden z rannych policjantów pozostaje w stanie ciężkim.
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Jeden z policjantów nadal w ciężkim stanie

O aktualnej sytuacji rannych poinformował w poniedziałek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Jak przekazał, w sześciu krakowskich szpitalach przebywa obecnie 15 osób, które ucierpiały podczas sobotniego ataku na Rynku Głównym. Stan 14 z nich jest stabilny. W ciężkim stanie znajduje się jeden z rannych policjantów.

Podczas interwencji na krakowskim Rynku postrzelonych zostało dwóch funkcjonariuszy – Jakub Kulik i Artur Morański. Obaj zostali ciężko ranni. W niedzielę lekarze wybudzili ich ze śpiączki farmakologicznej.

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Sprawca ataku zmarł. Śledczy nadal badają okoliczności tragedii

W poniedziałek nad ranem zmarł również sprawca sobotniego ataku. Michał O. przebywał w stanie krytycznym od chwili przewiezienia do szpitala. Jak przekazał wojewoda, mimo co najmniej trzech operacji jego życia nie udało się uratować. Zgon stwierdzono około godz. 4.30.

Śmierć mężczyzny nie oznacza zakończenia śledztwa. Prokuratura nadal będzie ustalać motywy jego działania i sprawdzać ewentualne powiązania z innymi osobami. Śledczy zapowiadają przesłuchania świadków oraz dalsze gromadzenie i analizowanie dowodów.

W poniedziałek mają rozpocząć się także sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Badania mogą potrwać nawet dwa dni.

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