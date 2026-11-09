Babcia zamachowca z Krakowa zabrała głos. „Nie wiem, co go opętało”

Jednego dnia straciła syna, synową i wnuczkę. Kolejnego dowiedziała się, że jej wnuk, podejrzewany o dokonanie tych zabójstw i odpowiedzialny za śmierć sześciu przypadkowych osób w Krakowie, zmarł w szpitalu. Dramat 80-letniej pani Marii trudno sobie wyobrazić. Kobieta w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wróciła do wydarzeń, które na zawsze zmieniły życie jej rodziny.

Pani Maria jest babcią 24-letniego Michała O., sprawcy sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób, a kilkanaście kolejnych ranił.

Według ustaleń śledczych wcześniej miał dopuścić się jeszcze jednej zbrodni. W jego rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała jego rodziców oraz siostry.

80-latka nie potrafi zrozumieć, dlaczego wnuk miał dopuścić się tak potwornych czynów. Jak przyznała dziennikarzom, nie dostrzegała wcześniej oznak radykalizacji ani fascynacji niebezpiecznymi ideologiami.

– Nie wiem, co go opętało – powiedziała „Gazecie Wyborczej”.

Syn nie przyjechał po jajka. Wtedy zaczęła się niepokoić

Wszystko zaczęło się od pozornie zwyczajnej sytuacji. W piątek syn pani Marii, Janusz, miał odwiedzić matkę i odebrać od niej swojskie jajka przeznaczone dla bliskich i sąsiadów. Nie pojawił się jednak o umówionej porze.

Kobieta początkowo nie podejrzewała najgorszego. Uznała, że być może syn przyjedzie następnego dnia. Kiedy jednak również w sobotę nie dawał znaku życia, jej niepokój zaczął narastać.

Próbowała skontaktować się z najbliższymi. Wielokrotnie wybierała numer syna, dzwoniła do synowej Renaty i wnuka Michała. Bez skutku. Nikt nie podnosił słuchawki. Jak relacjonowała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, do samego Janusza próbowała dodzwonić się około 20 razy, a do Michała sześć.

Nie wiedziała jeszcze, że w rodzinnym domu mogło już dojść do tragedii.

Zobaczyła zdjęcie zamachowca. Przez głowę przemknęła jej przerażająca myśl

W sobotę wieczorem pani Maria wróciła z zakupów. Wtedy od siostrzenicy usłyszała o strzelaninie w Krakowie. Kobieta dowiedziała się, że uzbrojony mężczyzna zaatakował przypadkowych ludzi i pozbawił życia kilka osób.

Krewna pokazała jej w internecie fotografię przedstawiającą napastnika leżącego na ziemi po policyjnej interwencji.

80-latka spojrzała na zdjęcie i nagle dostrzegła coś, co ją przeraziło. Mężczyzna przypominał jej wnuka.

– Boże, czy to nie Michał? – pomyślała, jak później relacjonowała „Gazecie Wyborczej”.

Nie odważyła się jednak wypowiedzieć swoich podejrzeń na głos. Próbowała przekonać samą siebie, że to tylko podobieństwo. Że człowiek, który strzelał do niewinnych ludzi na krakowskim Rynku, nie może być jej wnukiem.

O godz. 22 usłyszała wiadomość, która zburzyła jej świat

Najgorsze miało dopiero nadejść. Około godz. 22 pani Maria dowiedziała się, że jej syn Janusz, synowa Renata i wnuczka Madzia nie żyją. Tragiczną wiadomość przekazała jej córka. To właśnie wtedy 80-latka usłyszała, że za śmiercią trójki najbliższych miał stać Michał.

W jednej chwili niepokój związany z nieodbieranymi telefonami zamienił się w świadomość niewyobrażalnej straty.

Kobieta musiała zmierzyć się nie tylko ze śmiercią bliskich, ale również z informacją, że podejrzanym o ich zabójstwo jest członek tej samej rodziny.

„To było takie dobre dziecko”. Babcia nie zauważyła niepokojących sygnałów

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” pani Maria wróciła również do wspomnień o wnuku. Przyznała, że postrzegała go jako dobrego chłopaka. Wspomniała, że uczęszczał do kościoła, choć ostatnio robił to rzadziej.

Nie zauważyła również, by znajdował się pod wpływem radykalnych ideologii. Zapytana wprost o takie zachowania, zaprzeczyła, aby cokolwiek podobnego dostrzegła.

Jej relacja pokazuje, jak bardzo obraz wnuka, który znała, różnił się od człowieka odpowiedzialnego za sobotni atak. To jednak wyłącznie perspektywa bliskiej osoby. Ustalenie rzeczywistych motywów 24-latka pozostaje zadaniem śledczych.

24-letni zamachowiec nie żyje:

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Mundur na osiemnastkę i zainteresowanie bronią. Babcia opowiedziała o rodzinie

80-latka wspomniała również o wojskowej przeszłości swojego syna Janusza, ojca zamachowca. Jak opowiadała, wszyscy trzej jej synowie odbyli służbę wojskową.

Janusz mógł zostać z niej zwolniony, ponieważ dwaj starsi bracia byli już w wojsku. Mimo to zdecydował się służyć. Przysięgę wojskową składał w Katowicach, a następnie trafił do jednostki w Łasku.

Ojciec 24-latka interesował się również bronią. Według relacji pani Marii miał pozwolenie na dziewięć sztuk. Kobieta ujawniła także, że Michał otrzymał od ojca mundur z okazji 18. urodzin.

Nie wiadomo jednak, czy rodzinne zainteresowanie wojskowością i bronią miało jakikolwiek związek z późniejszymi działaniami 24-latka.

Sprawca masakry w Krakowie nie żyje. Dziewięć osób straciło życie

W poniedziałek, 9 listopada, nad ranem 24-letni Michał O. zmarł w szpitalu. Mężczyzna został postrzelony przez policjantów podczas sobotniej interwencji i od tego momentu przebywał w stanie krytycznym. Informację o jego śmierci potwierdziła małopolska policja.

Śledczy nadal badają okoliczności strzelaniny w Krakowie oraz potrójnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według dotychczasowych ustaleń oba zdarzenia łączy osoba 24-letniego napastnika.

Dla 80-letniej pani Marii oznacza to kolejną stratę. W ciągu zaledwie kilku dni zmarli jej syn, synowa, wnuczka i wnuk. Kobieta pozostaje z pytaniami, na które być może nigdy nie pozna pełnej odpowiedzi.

W pamięci wciąż ma chłopca, którego znała od dzieciństwa. Teraz musi zmierzyć się ze świadomością, że ten sam człowiek odpowiada za tragedię, która wstrząsnęła całą Polską.