Kraków stawia betonowe zapory po masakrze na Rynku. Dariusz Nowak ostrzega przed naśladowcami

Zaledwie kilka dni wcześniej krakowski Rynek Główny tętnił życiem jako miejsce odpoczynku, spacerów i spotkań tysięcy turystów oraz mieszkańców. Sobotnie popołudnie zmieniło jednak to miejsce w arenę krwawej rzezi. 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na płytę Rynku i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Przemieszczał się ulicami w ścisłym centrum i prowadził ogień z długiej broni, podczas gdy spanikowany tłum uciekał w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bilans ataku to sześć ofiar śmiertelnych i kilkanaście rannych osób. Dalszą masakrę przerwali dopiero policjanci, którzy w trakcie strzelaniny sami zostali ciężko ranni. Postrzelonego i ujętego napastnika przewieziono do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek, 9 listopada.

Władze Krakowa podejmują obecnie wszelkie możliwe działania, aby w przyszłości uniknąć powtórki tak dramatycznych wydarzeń.

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Kraków reaguje na zamach. Betonowe zapory zablokują wjazd na Rynek Główny

Na wtorkowy wieczór, 10 listopada, zaplanowano start prac związanych z ustawianiem betonowych blokad na wlotach ulic prowadzących na Mały Rynek oraz Rynek Główny. W tych lokalizacjach pojawi się 25 ważących po kilka ton elementów o długości około dwóch metrów każdy. Głównym zadaniem tej konstrukcji jest uniemożliwienie pojazdom swobodnego wjazdu w strefy, gdzie każdego dnia gromadzą się tłumy.

Wdrożenie tych środków stanowi bezpośrednią odpowiedź na sobotni zamach. Sprawca najpierw wjechał na płytę Rynku samochodem, po czym wysiadł i zaczął strzelać do ludzi. Ustawienie ciężkich barier z betonu ma skutecznie zablokować możliwość powtórzenia takiego ataku.

Obecnie montowane przeszkody mają charakter tymczasowy, a koszt tej operacji wyniesie około 50 tys. zł. Władze miasta mają jednak w planach znacznie większe przedsięwzięcie. W przyszłości ścisłe centrum zyska stałe słupki antyterrorystyczne, które dzięki funkcji opuszczania i podnoszenia przepuszczą tylko uprawnione auta. Szacunkowy budżet tej docelowej inwestycji opiewa na kwotę rzędu 6–7 mln zł.

Dariusz Nowak ostrzega po ataku w Krakowie. Mogą pojawić się naśladowcy

Pojawia się pytanie, czy same betonowe zapory przywrócą turystom i krakowianom poczucie bezpieczeństwa. Były policjant Dariusz Nowak uważa, że w tym momencie kluczowe jest wysłanie większej liczby patroli na ulice Starego Miasta. Śmierć samego sprawcy nie oznacza bowiem automatycznego końca zagrożenia.

„Dzisiaj tych patroli musi być więcej, chociażby przez to, że są tak zwani naśladowcy, różni ludzie, którym mogą przyjść różne pomysły do głowy” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Dariusz Nowak.

Ekspert podkreśla, że sprawca sobotniej masakry zaplanował znacznie dłuższe działania. W ocenie byłego funkcjonariusza o skutecznym zatrzymaniu mordercy przesądziło właściwe rozmieszczenie w terenie i dobre wyszkolenie policjantów. Bez błyskawicznej interwencji mundurowych tragiczny bilans zabitych mógłby być znacznie wyższy.

Obecnie formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą brać pod uwagę także inne czarne scenariusze. Rozmówca zaznacza, że niezbędne jest wsparcie wzmożonej obecności służb przez odpowiednie zabezpieczenia inżynieryjne.

„Ale przecież możemy zastępować to też środkami technicznymi w postaci zapór, barier. To też jest coś, co może powstrzymać tego rodzaju działania” – podkreśla Nowak.

Długa broń dla policji i straży miejskiej po masakrze w Krakowie? Ekspert ocenia

Wydarzenia z soboty obnażyły tragiczną skalę skutków, jakie wywołuje uderzenie uzbrojonego napastnika w pełnym ludzi sercu miasta. Michał Oksiński zabrał ze sobą długą broń oraz pokaźną ilość amunicji. Kres jego działaniom położyli dopiero funkcjonariusze, którzy zaryzykowali własne życie i nawiązali walkę.

Tragedia wywołała dyskusję, czy uliczne patrole policji powinny na stałe otrzymać cięższe uzbrojenie.

W opinii Dariusza Nowaka wyposażanie każdego policjanta na ulicy w broń długą mija się z celem. Tego typu środki przydadzą się jedynie w starannie wytypowanych lokalizacjach. Alternatywnym wyjściem jest model, w którym funkcjonariusze noszą przy sobie standardową broń krótką, natomiast długa broń czeka w radiowozie na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego niebezpieczeństwa.

Rozmówca z rezerwą podchodzi także do koncepcji, aby w broń palną wyposażyć funkcjonariuszy straży miejskiej.

„Straż miejska jest bardziej strukturą porządkową. To nie są policjanci, nie są szkoleni jak policjanci. Na co dzień nie podejmują tych interwencji. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy straż miejską wyposażyć w broń, to bym na dzisiaj powiedział, że nie” – podkreśla.

Atak na Rynku w Krakowie. Jak polskie miasta chronią mieszkańców?

Krwawy atak z soboty zmusza do trudnych refleksji nie tylko włodarzy Krakowa, lecz także samorządowców z innych części Polski. Władze muszą znaleźć sposób na skuteczną ochronę pełnych turystów centrów, deptaków oraz rynków przed atakiem uzbrojonych szaleńców. Równie ważne jest wypracowanie procedur błyskawicznego reagowania na strzelaninę w gęstym tłumie.

Krakowski magistrat w pierwszej kolejności stawia na zagęszczenie patroli oraz montaż betonowych barier. Projektowane na przyszłość systemy muszą jednak spełniać podwójną rolę, czyli blokować wjazd zamachowcom przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności dla karetek, straży pożarnej i radiowozów.

Tragiczny bilans ataku to sześć osób, które nigdy nie wrócą już do bliskich. Kilkunastu kolejnych poszkodowanych odniosło rany, a całe miasto nadal żyje w cieniu tych wydarzeń. Kluczowe staje się teraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków z krakowskiej rzezi, aby w porę zapobiec następnej tragedii.