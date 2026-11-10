„A Kuba żyje?”. Teraz policjanci z Krakowa mogli wreszcie porozmawiać

Jeszcze trzy dni temu wspólnie patrzyli śmierci w oczy. Stanęli naprzeciw uzbrojonego zamachowca, który strzelał do przypadkowych ludzi na krakowskim Rynku Głównym. Obaj zostali ciężko ranni. Obaj trafili na stoły operacyjne. Kiedy odzyskali przytomność, najbardziej chcieli wiedzieć, co stało się z kolegą. Teraz Artur Morański i Jakub Kulik mogli wreszcie zobaczyć się ponownie. Nie na policyjnej służbie, ale na ekranach urządzeń, leżąc w szpitalnych łóżkach.

To niezwykle poruszający ciąg dalszy historii dwóch młodych policjantów, którzy w sobotę, 7 listopada, z narażeniem życia powstrzymali Michała Oksińskiego, sprawcę krwawego zamachu w Krakowie.

Podczas wtorkowej (10 listopada) konferencji prasowej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar opowiedział o wyjątkowym spotkaniu zorganizowanym dla rannych funkcjonariuszy.

Jak przekazał, policjanci zostali połączeni za pomocą wideokonferencji. Rozmowa była niezwykle serdeczna i emocjonalna. Funkcjonariusze wzajemnie dodawali sobie otuchy, a Artur mocno wspierał Jakuba. Według relacji wojewody kontakt z kolegą bardzo im pomógł.

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Ta historia zaczęła się od trzech słów, które poruszyły tysiące ludzi.

– A Kuba żyje?

Takie pytanie, według informacji przekazanych przez rodzinę, zadał 27-letni Artur Morański chwilę po odzyskaniu przytomności. Nie pytał najpierw o własne obrażenia. Chciał wiedzieć, czy przeżył jego partner z patrolu.

Jak ustaliła w poniedziałek, 9 listopada, redakcja "ESKI" w rozmowie z burmistrzem Muszyny Janem Golbą, Artur przeszedł aż 12-godzinną operację. Podczas wymiany ognia z zamachowcem został dwukrotnie postrzelony – w rękę oraz klatkę piersiową. Jego stan był bardzo ciężki.

– To postawa, którą rzadko się spotyka – przyznał poruszony burmistrz w rozmowie z „ESKĄ”.

Samorządowiec uzyskał informacje o stanie funkcjonariusza od jego rodziny, która zgodziła się na ich upublicznienie. Jak podkreślił, szczególnie poruszyło go to, że mimo własnego cierpienia młody policjant myślał przede wszystkim o bezpieczeństwie kolegi.

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Leżeli w osobnych szpitalach. Lekarze pomogli im się zobaczyć

Kiedy obaj funkcjonariusze odzyskali przytomność, okazało się, że najbardziej zależy im na kontakcie ze sobą. Choć przebywali w różnych szpitalach, chcieli porozmawiać i dowiedzieć się, jak czuje się kolega, z którym wspólnie przeżyli dramatyczną strzelaninę.

Personel medyczny postanowił spełnić ich prośbę.

Jak przekazał dr Hubert Hymczak, kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Narutowicza, dla obu policjantów zorganizowano wideokonferencję.

– Myślę, że treść zostawmy tym, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu – zaznaczył PAP lekarz, podkreślając, jak bardzo obaj interesowali się wzajemnie swoim losem.

Szczegółów rozmowy nie ujawniono. Wiadomo jednak, że funkcjonariusze mogli się zobaczyć i porozmawiać.

Artur wspierał Jakuba. Poruszająca relacja wojewody

Do niezwykłego spotkania odniósł się podczas wtorkowej konferencji prasowej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Z jego relacji wynika, że rozmowa była wyjątkowo serdeczna. Policjanci, którzy jeszcze niedawno wspólnie walczyli o życie, teraz mogli dodawać sobie sił w powrocie do zdrowia.

Szczególnie poruszająca była postawa Artura, który mimo własnych ciężkich obrażeń mocno wspierał Jakuba. Obaj mieli odczuć ogromną ulgę po rozmowie.

Dla dwóch funkcjonariuszy, którzy w jednej chwili znaleźli się w samym środku krwawego zamachu, możliwość ponownego zobaczenia kolegi miała ogromne znaczenie.

Jeszcze niedawno nie wiedzieli, czy obaj przeżyją. Teraz mogli przekonać się, że żaden z nich nie został sam.

Policjanci wracają do zdrowia. Lekarze mówią o nadziei

Choć droga do odzyskania pełnej sprawności może być długa, ze szpitali napływają coraz bardziej optymistyczne wiadomości.

Lekarze ze Szpitala Narutowicza poinformowali, że stan leczonego tam funkcjonariusza jest stabilny. Policjant odzyskał przytomność, pozostaje w logicznym kontakcie i uczestniczy w rehabilitacji. Wspiera go żona. Również prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował we wtorek, że stan obu policjantów wyraźnie się poprawił. Wyraził nadzieję, że najtrudniejsze chwile są już za nimi.

Przypomnijmy, że Artur Morański pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna. Jakub Kulik związany jest z Bielskiem-Białą. Obaj są młodymi funkcjonariuszami, którzy w sobotnie popołudnie znaleźli się w centrum wydarzeń, jakich nie sposób było przewidzieć podczas zwykłej policyjnej służby.

W wyniku ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a kilkanaście kolejnych zostało rannych. Interwencja policjantów doprowadziła do powstrzymania uzbrojonego napastnika, który mógł zabić następnych ludzi.