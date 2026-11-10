Strzelanina na rynku w Krakowie. Kim były ofiary zamachu? Wśród nich matka czworga dzieci

Dramatyczne sceny w stolicy Małopolski rozegrały się w sobotę, 7 listopada 2026 roku, w okolicach godziny 15:00. Pochodzący z województwa świętokrzyskiego 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na Rynek Główny i otworzył ogień do przechodniów za pomocą broni palnej, w którą był silnie uzbrojony. Bilans ataku to sześć ofiar śmiertelnych, w tym cztery kobiety i dwóch mężczyzn, oraz kilkunastu rannych. Napastnika obezwładnili dwaj odważni funkcjonariusze policji, starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. Prezydent RP Karol Nawrocki postanowił uhonorować obu mundurowych Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

W następnych dniach dziennikarze zaczęli przybliżać sylwetki osób, które straciły życie podczas zamachu. W gronie zamordowanych znaleźli się zarówno turyści przebywający pod Wawelem na krótkim wyjeździe, jak i osoby od wielu lat na stałe związane z Krakowem. Śmierć każdej z sześciu ofiar to odrębna, pełna bólu opowieść i ogromna tragedia dla ich rodzin.

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Ewelina Serafin zginęła w Krakowie. Była wolontariuszką Szlachetnej Paczki

Wśród zabitych na krakowskim rynku była mieszkanka Sędziszowa Małopolskiego, Ewelina Serafin. Przyjechała ona do stolicy Małopolski w celach towarzyskich, aby spotkać się z bliskimi oraz znajomymi. Tuż przed atakiem przesyłała jeszcze swojej rodzinie fotografie z wycieczki i utrzymywała z nią kontakt, a chwilę później znalazła się na linii strzału agresora. Zmarła kobieta przez lata aktywnie działała jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki na terenie rejonu ropczycko-sędziszowskiego, gdzie niosła wsparcie potrzebującym rodzinom.

Przedstawiciele organizacji zamieścili w sieci niezwykle emocjonalny wpis upamiętniający zamordowaną działaczkę. Krewni oraz sąsiedzi z jej rodzinnych stron z ogromnym żalem żegnali kobietę, której życie zgasło niespodziewanie w trakcie zwykłej wycieczki.

Malarka Izabela Woźna wśród ofiar zamachu w Krakowie. Osierociła czworo dzieci

Życie w ataku straciła także Izabela Woźna, artystka malarka mieszkająca w miejscowości Rataje nieopodal Chodzieży w województwie wielkopolskim. Kobieta sygnowała swoje dzieła marką WoznaArt, a jej obrazy można było oglądać na wystawach organizowanych między innymi w Wenecji oraz w Warszawie. Poza własną twórczością zajmowała się również prowadzeniem zajęć plastycznych dla młodych ludzi.

Wizyta malarki w stolicy Małopolski miała ścisły związek z promocją jej własnej twórczości. Dzień przed tragedią, w piątek 6 listopada, artystka brała udział w wernisażu swoich prac w jednym z lokali położonych blisko Rynku Głównego. W sobotę wybrała się ze znajomymi na spacer po mieście i właśnie wtedy na jej drodze stanął uzbrojony zamachowiec.

Śmierć Izabeli Woźnej oznacza ogromny dramat dla jej czworga dzieci, wśród których są 11-letnie bliźnięta. Aby pomóc osieroconym pociechom i ich bliskim, w internecie zorganizowano specjalną zbiórkę funduszy dla rodziny.

Robert Kosidło zastrzelony na Rynku Głównym. Dobrze znali go krakowscy kupcy

Trzecią zidentyfikowaną ofiarą zamachowca okazał się Robert Kosidło, który pochodził z Rybnika, ale od bardzo dawna mieszkał w Krakowie. Mężczyzna cieszył się dużą sympatią i rozpoznawalnością wśród ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie Sukiennic. Chętnie wspierał w codziennych obowiązkach sprzedawców pamiątek i utrzymywał dobre relacje z lokalnymi kupcami. Osoby, które go znały, opisują zamordowanego jako niezwykle pomocnego, łagodnego i życzliwego człowieka.

Z doniesień medialnych wynika, że w momencie rozpoczęcia ataku mężczyzna usiłował znaleźć bezpieczne schronienie. Dosięgły go jednak kule w okolicach sklepu marki Zara, a mimo przeprowadzonej reanimacji i szybkiego transportu do szpitala, lekarze nie zdołali ocalić jego życia. Wstrząśnięci tragedią handlarze z rynku podjęli po wszystkim starania, by skontaktować się z krewnymi zmarłego i wesprzeć ich w zorganizowaniu mu godnego pogrzebu.

51-letnia turystka z Austrii zginęła w strzelaninie w Krakowie

Kule wystrzelone przez napastnika odebrały życie także 51-letniej kobiecie legitymującej się austriackim paszportem. Mieszkanka Dolnej Austrii odwiedziła Kraków wspólnie ze swoim małżonkiem w ramach krótkiego urlopu. Para spacerowała po starówce dokładnie w momencie, gdy rozpoczął się dramatyczny atak. Niestety, 51-letnia Austriaczka poniosła śmierć, a jej ranny mąż musiał zostać objęty opieką medyczną.

Krwawy zamach w Polsce wywołał ogromne poruszenie również w ojczyźnie zamordowanej turystki. Tamtejsze władze państwowe złożyły oficjalne wyrazy współczucia bliskim ofiar śmiertelnych i przekazały słowa otuchy wszystkim osobom, które ucierpiały w tym zdarzeniu.

32-letni obywatel Wielkiej Brytanii ofiarą ataku na krakowskim rynku

Kolejną osobą zamordowaną podczas sobotniego ataku był 32-latek pochodzący z Wielkiej Brytanii. Polskie organy ścigania oficjalnie przekazały informację o jego narodowości oraz wieku, ale zdecydowały się nie ujawniać personaliów mężczyzny ani żadnych szczegółów z jego życiorysu. Potwierdzono jedynie, że Brytyjczyk był jednym z przypadkowych przechodniów zaatakowanych na Rynku Głównym, a odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne.

61-letnia Polka najstarszą ofiarą zamachu w Krakowie

Listę sześciu śmiertelnych ofiar zamyka 61-letnia Polka, która była najstarszą osobą zamordowaną podczas listopadowej masakry. Również w jej przypadku służby nie udostępniły mediom imienia, nazwiska ani żadnych bliższych faktów dotyczących życia prywatnego. Opinia publiczna dowiedziała się wyłącznie o tym, że posiadająca polskie obywatelstwo 61-latka zginęła jako przypadkowy przechodzień w trakcie bezwzględnego ostrzału na krakowskim rynku.

Marsz milczenia w Krakowie. Tysiące ludzi oddały hołd ofiarom strzelaniny

Sobotni zamach wywołał ogromny szok nie tylko wśród mieszkańców stolicy Małopolski, ale i w całym kraju. Życie stracili w nim zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy zwiedzający zabytkowe miasto. Dramat ten sprawił, że dzieci zostały bez matki, rodziny pogrążyły się w żałobie, a lokalne społeczności pożegnały szanowanych obywateli. Tożsamość oraz życiorysy trojga pozostałych zabitych wciąż nie zostały podane do publicznej wiadomości i osoby te pozostają bezimienne. Całą szóstkę połączył jednak tragiczny los, gdyż 7 listopada wszyscy znaleźli się w tym samym miejscu i padli ofiarą bezwzględnego mordercy na Rynku Głównym.

Organizowany po tragedii marsz milczenia przyciągnął na główny plac miasta tysiące uczestników, co udowodniło, że krakowianie nie zamierzają ulegać panice. Centralnym elementem tego zgromadzenia było wspomnienie zamordowanych, a także modlitwa w intencji rannych oraz rodzin pogrążonych w żałobie. Chociaż wydarzenia te na zawsze zmieniły stolicę Małopolski, to miejscowi działacze są przekonani, że wspólnota przetrwa tę próbę i stanie się jeszcze mocniejsza, nie dając satysfakcji siłom zła. Dla mieszkańców liczy się teraz przede wszystkim zachowanie w pamięci twarzy i nazwisk niewinnych ofiar oraz odważnych policjantów, a nie sylwetki samego zamachowca.