Magdalena zginęła we własnym łóżku. Siostra zamachowca żyła w domu, w którym fascynowano się śmiercią i przemocą

Magdalena z Ostrowca Świętokrzyskiego miała ogromny talent artystyczny

Chociaż Magda miała zaledwie 21 lat, otwierały się przed nią ogromne możliwości życiowe oraz obiecująca ścieżka zawodowa. W rodzinnym Ostrowcu Świętokrzyskim zdobyła już duże uznanie w lokalnym środowisku artystycznym. Dziewczyna zajmowała się nie tylko malowaniem obrazów i szeroko pojętą twórczością, ale również pisała poruszające wiersze. Pierwsze poważne sukcesy odnosiła już w wieku 11 lat, kiedy to zwyciężyła w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, natomiast dwa lata później triumfowała w prestiżowym konkursie plastycznym „Poezją Malowane”.

Zamachowiec Michał Oksiński zastrzelił siostrę i rodziców

Cechowała ją ogromna wrażliwość, skromność i pracowitość, dzięki czemu bez trudu dostała się na krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiowała już na trzecim roku. Spod jej pędzla wychodziły piękne obrazy, które bardzo chętnie nabywali koneserzy sztuki. Mimo przeprowadzki na studia artystka nieustannie utrzymywała bliskie relacje z rodzinnym Ostrowcem oraz swoimi rodzicami, do których przyjechała w odwiedziny w piątek 6 listopada.

Zaledwie dzień później młoda kobieta już nie żyła. Śmiertelne strzały oddał jej własny brat, Michał Oksiński, dla którego siostra stała się jedną z pierwszych ofiar. Magda została zamordowana wspólnie z obojgiem rodziców, a cała trójka zginęła od kul. Po dokonaniu tej rodzinnej zbrodni Michał wyruszył do Krakowa, aby kontynuować zabijanie.

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