Michał Oksiński fascynował się sprawcami spektakularnych ataków! Nowe ustalenia po zamachu w Krakowie. TYLKO U NAS

Zamach w Krakowie. Nowe, nieoficjalne ustalenia Radia Eska

Co wiadomo o zainteresowaniach 24-latka i co znaleźli śledczy podczas przeszukiwania jego rzeczy? Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Eska, Michał Oksiński interesował się militariami, ale jego uwagę przyciągały również spektakularne zamachy i ich sprawcy.

Jak przekazał Dawid Bąk, dziennikarz Radia Eska, podczas analizy skrzynki mailowej, komputera oraz pokoju mężczyzny śledczy natrafili na materiały wskazujące na takie zainteresowania. W mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono między innymi zdjęcie kobiety, która była sprawczynią jednego z głośnych ataków w Stanach Zjednoczonych.

To na razie nieoficjalne ustalenia Radia Eska. Śledczy wciąż badają, co mogło doprowadzić do tragedii i jakie były rzeczywiste motywy działania mężczyzny.

KRAKÓW PO ZAMACHU. Ludzie wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało!

Rodzinę miał zabić z użyciem broni z tłumikiem?

Radio Eska dotarło również do nieoficjalnych informacji dotyczących narzędzia zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według naszych ustaleń Michał O. mógł zabić swoich rodziców i młodszą siostrę przy użyciu broni wyposażonej w tłumik. Tłumik miał zostać znaleziony w bagażniku samochodu, którym mężczyzna później poruszał się po Krakowie.

Prokuratura potwierdziła dotychczas, że rodzice i młodsza siostra 24-latka mieli po dwie śmiertelne rany postrzałowe głowy. Kluczowe mogą okazać się również wyniki dodatkowych badań. Mają one pozwolić na ustalenie dokładnego czasu śmierci trzech członków rodziny napastnika. To ważne dla odtworzenia przebiegu wydarzeń i ustalenia, co działo się przed sobotnim atakiem w Krakowie.

Sekcje ofiar strzelaniny w Krakowie

W Krakowie trwają czynności związane z sekcjami zwłok ofiar tragedii. Badania sześciu osób, które zginęły podczas strzelaniny na Rynku Głównym, mogą potrwać nawet do wtorku, 10 listopada. Równolegle kończą się sekcje zwłok ofiar znalezionych wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ich wyniki mają pomóc śledczym w dokładnym odtworzeniu okoliczności zbrodni.

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Krwawy atak na krakowskim Rynku. Zginęło sześć osób

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, po godzinie 15. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny od strony ulicy Szczepańskiej, a następnie otworzył ogień z karabinka do przypadkowych przechodniów.

Na miejscu wybuchła panika. Przerażeni ludzie szukali schronienia w pobliskich lokalach i bramach kamienic. Już na początku ataku napastnik ranił cztery osoby. Wśród pierwszych śmiertelnych ofiar znalazła się Izabela W.

Bilans tragedii jest tragiczny: sześć osób zginęło, a kolejnych 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch policjantów, którzy interweniowali i zatrzymali uzbrojonego mężczyznę. Obaj funkcjonariusze odnieśli ciężkie obrażenia.

Ranny został również sam 24-latek. Trafił do szpitala, gdzie zmarł kilkadziesiąt godzin po ataku.

Śledczy nadal próbują odtworzyć ostatnie godziny przed tragedią. Nowe ustalenia dotyczące zainteresowań napastnika, śmierci jego najbliższych oraz znalezionych przedmiotów mogą okazać się istotne dla wyjaśnienia motywów jednej z najbardziej dramatycznych zbrodni ostatnich dni.