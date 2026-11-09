Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Wiadomo, kim była kolejna ofiara. „Zginął nasz kolega”

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, w samym sercu Krakowa. Z ustaleń śledczych wynika, że 24-letni Michał Oksiński otworzył ogień do ludzi przebywających na Rynku Głównym. Atak szaleńca kosztował życie sześciu osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia. Wśród poszkodowanych znaleźli się przypadkowi przechodnie, pracujące w tym miejscu dorożkarki oraz interweniujący funkcjonariusze policji. Makabrycznego odkrycia dokonano również w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie w mieszkaniu napastnika ujawniono zwłoki trojga członków jego rodziny, czyli rodziców oraz siostry.

Podczas policyjnej obławy mającej na celu obezwładnienie strzelca, napastnik sam odniósł rany. Postrzelony 24-letni Michał Oksiński został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Robert K. z Nowej Huty zginął na Rynku Głównym

Wśród zamordowanych zidentyfikowano Roberta K., który na co dzień mieszkał w Nowej Hucie i był postacią doskonale kojarzoną przez ludzi pracujących w centrum. Mężczyznę dosięgły kule tuż przed salonem marki ZARA. Mimo podjętej na miejscu reanimacji i błyskawicznego transportu śmigłowcem ratunkowym do szpitala, lekarze okazałi się bezradni w walce o jego życie.

- Zginął nasz kolega - mówi „Super Expressowi” Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa. - Roberta znaliśmy przeszło 20 lat. Szczęście mu nie dopisało, pochodził ze Śląska, nie utrzymywał kontaktu z rodziną, mieszkał z kolegami.

Rozmówczyni wspomina również, że w przeszłości mężczyzna przebywał poza granicami kraju. Uległ tam groźnemu wypadkowi, w wyniku którego musiał przejść zabieg trepanacji czaszki.

- Nie wypytywaliśmy go o szczegóły. Pomagał nam w pracy, rozpakował lub przestawił wózek, przynosił obiady, przypilnował stoiska - mówi Stanisława Gzyl. - Był porządnym i uczciwym człowiekiem.

Tragedia pod sklepem ZARA. "Robert nie zdążył"

W dniu krwawego ataku mężczyzna początkowo przebywał w zupełnie innej części krakowskiego Rynku.

- Przyszedł po 15:00, podszedł pod Zarę spytać Adama, o której kończy, bo chciał mu pomóc złożyć wózek - relacjonuje pani Stanisława. - Wtedy pojawił się zamachowiec. Zatrzymał się koło sklepu i oddał całą serię strzałów. Adamowi udało się wbiec do sklepu, Robert nie zdążył... - dodaje.

Żałoba po ataku zamachowca. Kupcy z Rynku Głównego boją się o życie

Przez kolejne dni po zamachu wstrząśnięci krakowianie tłumnie gromadzą się w centrum, by upamiętnić zmarłych. W miejscu zbrodni mieszkańcy nieustannie składają kwiaty oraz zapalają znicze, a w całym mieście czuć ogromne przygnębienie i niepokój.

- 35 lat stoję na Rynku, sprzedaję pamiątki. Zawsze tu było bezpiecznie - mówi pani Jadwiga pracująca na Rynku Głównym. - Teraz po raz pierwszy boimy się iść do pracy. Ale wiemy, że trzeba wrócić - dodaje.