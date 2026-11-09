Zatrzymanie Michała Oksińskiego na nowym, nieznanym nagraniu. Przypadkowi przechodnie rzucili się na pomoc rannym

Strzelanina przy ul. Dietla w Krakowie. "Myśleliśmy, że to zwykła stłuczka"

Wideo nagrali przypadkowi przechodnie. Z ich relacji wynika, że z początku nic nie zapowiadało, iż będą obserwować finał jednej z najbardziej tragicznych operacji policyjnych w ostatnich latach.

Nagle czarny pojazd wjechał w białe auto, co osoby postronne wzięły za typową stłuczkę. Po chwili jednak z rozbitego samochodu wyszedł mężczyzna w wojskowym mundurze, który trzymał w rękach karabin typu AR-15.

- Myśleliśmy, że to zwykła stłuczka. Nagle z samochodu wyszedł mężczyzna uzbrojony w karabin. Chwilę później pojawili się policjanci i rozpoczęła się gwałtowna wymiana ognia. Zapanował totalny chaos – relacjonuje autor nagrania.

Zarejestrowany materiał jest niezwykle drastyczny i ukazuje ostatnie sekundy wymiany ognia oraz samo ujęcie Michała Oksińskiego przez mundurowych.

Dramatyczne sceny na ul. Dietla

Próbę ujęcia uciekającego zamachowca podjęli funkcjonariusze, którzy zablokowali mu przejazd właśnie na ulicy Dietla. W akcji wzięli udział starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański.

W trakcie wymiany ognia obaj mundurowi odnieśli poważne obrażenia, ale mimo ran zdołali obezwładnić groźnego przestępcę. Ich stanowcza postawa pozwoliła przerwać dramatyczny pościg, który trwał od kilku minut.

Świadkowie z ul. Dietla nie wiedzieli o ataku na Rynku

Osoby obserwujące starcie na ulicy Dietla zaznaczają, że w tamtym momencie nie miały żadnej wiedzy o wcześniejszych dramatycznych wydarzeniach na Rynku Głównym w Krakowie.

- Nie wiedzieliśmy, co wydarzyło się siedem minut wcześniej. Nie było wiadomo, kto jest napastnikiem, a kto próbuje go zatrzymać. Wszędzie słychać było strzały i krzyki. Dopiero gdy policjant obezwładnił sprawcę, sytuacja zaczęła się wyjaśniać – opowiada świadek.

Z opowieści obecnych tam ludzi wynika, że początkowo odruchowo szukali oni bezpiecznego ukrycia. Kiedy tylko bezpośrednie niebezpieczeństwo ustało, świadkowie od razu pobiegli udzielać pomocy poszkodowanym.

Wybitni chirurdzy ratowali rannych policjantów

Wideo dokumentuje nie tylko pełne dramaturgii ujęcie uzbrojonego sprawcy, lecz również godne podziwu zachowanie świadków, którzy natychmiast ruszyli z pierwszą pomocą. Walka o utrzymanie poszkodowanych przy życiu wystartowała w ułamku sekundy po tym, jak ucichły strzały.

- Pobiegliśmy pomóc, czym tylko mogliśmy. Na miejscu było dwóch chirurgów. Używaliśmy własnych szalików, żeby tamować krwawienie u postrzelonego policjanta. Drugi funkcjonariusz był ranny jeszcze ciężej. W samochodzie, który znalazł się pod ostrzałem, również byli poszkodowani cywile, ale na szczęście przeżyli – opisuje autor nagrania.

Później wyszło na jaw, że medykami, którzy jako pierwsi pobiegli ratować postrzelonych mundurowych, byli cenieni chirurdzy z krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, prof. dr hab. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak. Lekarze znają się prywatnie, a tego tragicznego popołudnia przebywali z bliskimi w lokalu gastronomicznym dokładnie naprzeciwko punktu, w którym chwilę później dobiegł końca policyjny pościg.

Słysząc odgłosy wystrzałów, obaj lekarze błyskawicznie opuścili restaurację. Nie czekając na dotarcie karetek pogotowia, pobiegli do poszkodowanych i bezpośrednio na jezdni podjęli czynności ratujące życie. To właśnie ci lekarze pierwsi udzielili profesjonalnej pomocy rannym starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu, gdy o przeżyciu decydowały sekundy. Razem z innymi przechodniami powstrzymywali krwawienie i opiekowali się policjantami aż do przybycia zespołów ratownictwa medycznego.

W akcję ratunkową zaangażowali się wszyscy obecni na miejscu. Zwykli ludzie dostarczali niezbędne rzeczy i oddawali własną odzież oraz szaliki, aby użyć ich jako opatrunków. Na filmie zarejestrowano przechodniów klęczących przy postrzelonych, którzy tamują krew i walczą o życie ofiar.

Nowe nagranie z obławy na Michała Oksińskiego ważnym dowodem w śledztwie

Opublikowane właśnie wideo stanowi jeden z najdokładniejszych materiałów dokumentujących zakończenie pościgu za Michałem Oksińskim. Obiektyw zarejestrował zarówno samo obezwładnienie napastnika, jak i chwile bezpośrednio po ustaniu strzelaniny.

Film obrazuje nie tylko ogromną grozę tamtych chwil oraz zamieszanie na ulicach Krakowa po ataku na Rynku Głównym, ale dowodzi też bohaterstwa policjantów i cywilów, którzy natychmiast ruszyli ratować ludzkie życie. Dla prowadzących sprawę nagranie może być kluczowym materiałem dowodowym, który pozwoli precyzyjnie zrekonstruować przebieg tragedii, jaka poruszyła cały kraj.

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