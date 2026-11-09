Marsz Ciszy w Krakowie po krwawym zamachu. Tłumy mieszkańców i władze państwa na Rynku Głównym

Marsz Ciszy w Krakowie. Tłumy mieszkańców i politycy oddają hołd ofiarom

Punktualnie o godzinie 20 wystartował Marsz Ciszy upamiętniający ofiary sobotniego zamachu na krakowskim Rynku Głównym. W zgromadzeniu uczestniczą bardzo licznie mieszkańcy miasta, głęboko wstrząśnięci dramatem, który wydarzył się w centralnym punkcie Krakowa.

W jednym szeregu maszerują prezydent Karol Nawrocki, szef rządu Donald Tusk oraz włodarz Krakowa Łukasz Gibała, a towarzyszy im także metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Inicjatywa ma na celu nie tylko uczczenie pamięci zamordowanych osób, ale stanowi również gest wsparcia i jedności z bliskimi zmarłych oraz wszystkimi rannymi w ataku.

Trasa Marszu Ciszy na Rynku Głównym w Krakowie

Pochód rozpoczął się zgodnie z założeniami organizatorów w okolicach zbiegu ulicy Sławkowskiej oraz Rynku Głównego. Stamtąd zgromadzeni ruszyli w stronę Bazyliki Mariackiej, przechodząc bezpośrednio przez główny plac miasta.

Tłumy krakowian zgromadziły się przed kościołem jeszcze zanim wydarzenie oficjalnie wystartowało. Wyjątkowo uroczysty i przejmujący ton spotkaniu nadał hejnał mariacki, który wybrzmiał nad głowami zebranych uczestników.

Zakończenie przemarszu przewidziano w pobliżu Wieży Ratuszowej. To właśnie w tym miejscu ma odbyć się wspólna modlitwa w intencji ofiar sobotniego zamachu.

Donald Tusk i Karol Nawrocki wpisali się do księgi kondolencyjnej

Zanim rozpoczął się właściwy przemarsz, szef rządu Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki dokonali wpisów w księdze kondolencyjnej, którą wyłożono ku pamięci zamordowanych w ataku osób.

Nad spokojnym przebiegiem uroczystości czuwają służby mundurowe. Wokół Rynku Głównego rozstawiono wzmocnione siły policyjne oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy dbają o bezpieczeństwo zgromadzonych ludzi.

Krwawy zamach w Krakowie. Bilans ofiar ataku 24-latka

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada. Wówczas 24-letni napastnik wjechał autem prosto na płytę krakowskiego Rynku Głównego, po czym zaczął strzelać z broni automatycznej do znajdujących się tam przypadkowych ludzi.

Bilans tego zamachu to sześć ofiar śmiertelnych oraz szesnastu rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, którzy interweniowali i obezwładniali agresora. Postrzelony podczas akcji policjantów napastnik został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałkowy poranek.

Wstrząsające fakty wyszły na jaw także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tamtejsi śledczy weszli do lokalu należącego do bliskich 24-letniego zamachowca, gdzie ujawnili zwłoki jego siostry oraz rodziców.

Żałoba narodowa i miejska po tragedii na krakowskim Rynku

W reakcji na te wydarzenia władze Krakowa wprowadziły żałobę miejską, która będzie obowiązywać aż do 11 listopada włącznie. Z kolei od niedzieli w całej Polsce trwa ogłoszona przez prezydenta żałoba narodowa.

Zorganizowany w poniedziałek Marsz Ciszy urósł do rangi głównego symbolu jedności w obliczu jednego z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnych dziejach Krakowa. Obecność tysięcy ludzi na Rynku Głównym stanowi dowód na to, że lokalna społeczność solidarnie pielęgnuje pamięć o zabitych i wspiera pogrążone w rozpaczy rodziny.

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