Sprawca zamachu w Krakowie staranował auto strażaka. Nowe wieści o stanie druha Tomka

Sprawca zamachu w Krakowie uderzył w auto strażaka z OSP Olszowice

Do tego groźnego zdarzenia doszło w sobotę, jeszcze zanim służby ujęły zamachowca na krakowskiej ulicy Dietla. Według ustaleń portalu kr24.pl druh Tomek podróżował razem z druhną Kingą w stronę remizy, by przeprowadzić tam szkolenie dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W pewnym momencie ich przejazd zakończył się dramatem. W prowadzonego przez ochotnika białego Opla z impetem wjechało Subaru, którym kierował późniejszy sprawca krakowskiego zamachu. Siła uderzenia sprawiła, że poszkodowany strażak odniósł bardzo poważne obrażenia ciała.

Druhowie z OSP Olszowice apelują o wsparcie dla rannego strażaka Tomka

Wieści na temat sytuacji rannego kolegi przekazali członkowie jednostki OSP Olszowice. Opublikowali oni w mediach społecznościowych poruszający komunikat, zwracając uwagę, że tym razem to ratownik sam znalazł się w potrzebie i wymaga pomocy.

„Na co dzień to my, strażacy, ruszamy na pomoc innym. Dziś to jeden z nas potrzebuje całej siły, wsparcia, modlitwy i dobrych myśli, jakie możemy mu przekazać” – poinformowali strażacy.

Przyjaciele z macierzystej jednostki przekazali także rannemu Tomkowi słowa otuchy, zapewniając, że wszyscy wyczekują jego powrotu do remizy oraz do wspólnych wyjazdów na akcje.

Nowe informacje o stanie zdrowia strażaka poszkodowanego przez zamachowca

W gąszczu kolejnych doniesień pojawił się wreszcie komunikat, na który z niecierpliwością wyczekiwali krewni oraz znajomi rannego ochotnika. Z informacji opublikowanych przez serwis kr24.pl wynika, że życiu poszkodowanego druha nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Zażycie kryzysu nie oznacza jednak, że batalia o pełnię sił dobiegła końca. Koledzy z jednostki zaznaczają, że Tomka czeka jeszcze długotrwały proces leczenia oraz żmudna rehabilitacja. Poprosili przy tym o uszanowanie spokoju samego poszkodowanego i jego bliskich, a także o unikanie domysłów dotyczących detali jego kondycji zdrowotnej.

Strażacy wspierają druha Tomka z OSP Olszowice po dramatycznym wypadku

Opublikowany przez OSP Olszowice post błyskawicznie zgromadził setki wpisów pełnych otuchy oraz życzeń powrotu do pełni sił. Ochotnicy z podkrakowskiej jednostki wyrazili wdzięczność za masowe wyrazy solidarności oraz modlitwy w intencji Tomka.

„Pamiętaj, że w Olszowicach masz za sobą całą strażacką rodzinę” – napisali strażacy.

Losy rannego ochotnika głęboko poruszyły lokalną społeczność w całej Małopolsce. Mężczyzna, który zmierzał na spotkanie z młodzieżą, by wpajać jej zasady niesienia pomocy i ratowania ludzkiego życia, sam ucierpiał w rezultacie wstrząsających zdarzeń w Krakowie. Obecnie środowisko strażackie z całego kraju mocno ściska kciuki za jego całkowite wyzdrowienie.

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