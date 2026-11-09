Marsz Ciszy w Krakowie po zamachu. Wzruszające chwile i wspólna modlitwa pod Wieżą Ratuszową

Marsz Ciszy w Krakowie z udziałem Donalda Tuska i Karola Nawrockiego

Pochód wystartował w godzinach wieczornych w samym sercu stolicy Małopolski. Obok pogrążonych w żalu rodzin ofiar oraz mieszkańców miasta, na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W tłumie obecni byli między innymi premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki, którym towarzyszyli prezydent Krakowa Łukasz Gibała i metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.

Zgromadzeni w milczeniu i pełnym skupieniu przeszli przez płytę Rynku Głównego, w ten sposób upamiętniając sześć ofiar śmiertelnych sobotniego zamachu.

Utwór „Sound of Silence” wybrzmiał na Rynku Głównym w Krakowie

Kulminacja wydarzenia miała miejsce tuż po dotarciu pochodu w okolice Wieży Ratuszowej. To właśnie tam puszczono kultową piosenkę „Sound of Silence”, która ze względu na swój głęboki tekst i charakter od dawna stanowi symbol zadumy, refleksji oraz bolesnej straty.

W tym momencie w centralnym punkcie miasta zapanowało kompletne milczenie, a tysiące ludzi w głębokim skupieniu słuchały muzyki, co zbudowało wyjątkowo podniosły nastrój.

Kardynał Grzegorz Ryś poprowadził wspólną modlitwę za ofiary

Gdy ucichły dźwięki muzycznego hołdu, do mikrofonu podszedł metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś, aby zwrócić się do zgromadzonych.

„Przeszliśmy całą tę drogę w ciszy. Modlitwa nie powinna być przegadana. Zapraszam do najprostszej modlitwy, którą wszyscy znamy” – powiedział metropolita krakowski.

Zaraz po tych słowach wielotysięczny tłum zaczął wspólnie odmawiać modlitwę „Ojcze Nasz”, dedykując ją osobom zmarłym w wyniku ataku oraz ich pogrążonym w żałobie rodzinom.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała podziękował uczestnikom Marszu Ciszy

Po zakończonej modlitwie głos zabrał włodarz miasta. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała skierował słowa wdzięczności do wszystkich obecnych za to, że przyszli na Marsz Ciszy uczcić pamięć zamordowanych i wyrazić wsparcie dla ich bliskich.

Cała uroczystość dobiegła końca w nastroju głębokiej zadumy i wyciszenia. Dla licznie zgromadzonych krakowian stanowiła ona ważny symbol jedności w obliczu bólu po dramatycznych wydarzeniach z 7 listopada, które poruszyły nie tylko samo miasto, ale i cały kraj.

Żałoba w Krakowie po krwawym zamachu na Rynku Głównym

Do dramatycznych scen doszło w sobotę, kiedy to 24-letni mężczyzna wjechał autem na płytę Rynku Głównego i zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych ludzi. Bilans tego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz 16 osób rannych, w tym funkcjonariusze policji interweniujący podczas obezwładniania napastnika.

W związku z tymi wydarzeniami w Krakowie ogłoszono żałobę trwającą do 11 listopada, a zorganizowany Marsz Ciszy stał się jednym z głównych punktów oddania hołdu ofiarom tego bezprecedensowego dramatu.

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