Prezydent Karol Nawrocki odznaczył policjantów z Krakowa. Zatrzymali zamachowca

Prezydent Karol Nawrocki przyznał odznaczenia policjantom z Krakowa

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał informację o postanowieniu głowy państwa. Zgodnie z decyzją, którą podjął prezydent Karol Nawrocki, starsi posterunkowi Jakub Kulik oraz Artur Morański otrzymają Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Przyznane wyróżnienia stanowią dowód wdzięczności za wyjątkową odwagę i ofiarność na służbie, a także za wybitne zasługi w dbaniu o bezpieczeństwo oraz porządek publiczny.

Szef BBN Bartosz Grodecki zamieścił w serwisie X wpis, w którym odniósł się do działań funkcjonariuszy podczas niebezpiecznej akcji. „Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania” – podkreślił.

Jakub Kulik i Artur Morański zatrzymali zamachowca w Krakowie

Podczas sobotniego zamachu w Krakowie to właśnie Jakub Kulik oraz Artur Morański jako pierwsi podjęli interwencję wobec sprawcy. Aby ochronić znajdujących się w pobliżu przypadkowych przechodniów, mundurowi zaryzykowali własnym życiem i weszli w bezpośrednie starcie z uzbrojonym mężczyzną.

W trakcie strzelaniny obaj stróże prawa odnieśli bardzo poważne obrażenia. W stanie krytycznym przetransportowano ich do szpitala, gdzie przez kilka dni przebywali w śpiączce, z której według najnowszych doniesień zostali już wybudzeni. Pojawiła się także zapowiedź, że jednego z rannych odwiedzi w placówce medycznej sam prezydent.

Kim jest policjant Jakub Kulik z Bielska-Białej?

Pochodzący z Bielska-Białej starszy posterunkowy Jakub Kulik ma 24 lata. Przed wstąpieniem w szeregi policji zdobywał doświadczenie w wojsku, gdzie służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym, a po zakończeniu tej służby założył policyjny mundur.

W krakowskim I Komisariacie Policji, który odpowiada za bezpieczeństwo w rejonie Starego Miasta, funkcjonariusz pracuje w ogniwie wywiadowczo-patrolowym. Ponadto od blisko dekady Kulik angażuje się jako druh w Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, a w życiu prywatnym spełnia się jako mąż i ojciec.

Artur Morański służył w komisariacie w Krakowie od czerwca

Drugi z rannych funkcjonariuszy, 27-letni starszy posterunkowy Artur Morański, wywodzi się z miejscowości Powroźnik na terenie gminy Muszyna. Służbę w formacji rozpoczął w 2024 roku w obejmującym obszar Nowej Huty VII Komisariacie Policji, skąd w czerwcu przeniesiono go do I Komisariatu w Krakowie.

Zanim wybrał zawód policjanta, przez pięć lat występował jako piłkarz w miejscowym klubie sportowym, a ponadto przez długi czas pełnił funkcję lektora w kościele w swoich rodzinnych stronach. Prywatnie Morański ma żonę.

Ranni policjanci po tragedii w Krakowie stali się symbolem odwagi

Przyznanie tak wysokich odznaczeń państwowych dowodzi, jak wielką wagę miało zachowanie obu mundurowych w trakcie dramatycznych zajść w stolicy Małopolski. Ich stanowcza reakcja pozwoliła na ujęcie zamachowca, co uchroniło kolejne osoby przed utratą życia lub zdrowia.

Postawa, jaką w obliczu śmiertelnego zagrożenia wykazali się Jakub Kulik i Artur Morański, sprawiła, że w oczach wielu Polaków funkcjonariusze urośli do rangi symbolu poświęcenia, męstwa oraz oddania w służbie innym ludziom.

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