"Zagrożenie, o którym wiedzieliśmy”. Były policjant o zamachowcu z Krakowa: Chciał zabić więcej osób

Zdaniem byłego policjanta napastnik chciał zabić jak najwięcej osób i był przygotowany na długotrwały atak.

Dariusz Nowak proponuje ponowne przyjrzenie się zabezpieczeniom w centrach miast.

Emerytowany funkcjonariusz zwraca uwagę na 11 sztuk broni w rodzinie zamachowca. Zastrzega jednak, że nie chodzi o odbieranie jej legalnym posiadaczom.

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Zamach na Rynku w Krakowie. Dariusz Nowak analizuje działanie sprawcy

Według Dariusza Nowaka nie ulega wątpliwości, że celem napastnika z krakowskiego Rynku było pozbawienie życia jak największej liczby osób. Świadczy o tym sposób działania mężczyzny oraz fakt, że wyposażył się w hełm i kamizelkę, co miało mu pozwolić na maksymalne wydłużenie ataku. Były funkcjonariusz zakłada także, że sprawca brał pod uwagę własną śmierć, a niewykluczone, że wręcz jej szukał.

„Być może był to rodzaj amoku, szału lub nawet choroby psychicznej. Domyślamy się tego, bo przecież nie mamy wystarczającej wiedzy” – zaznacza Nowak.

Emerytowany policjant chwali reakcję służb mundurowych na miejscu zdarzenia. Zwraca jednak uwagę, że krakowska tragedia wymusza szersze spojrzenie na cały system bezpieczeństwa, ponieważ niebezpieczeństwo rozważane dotychczas wyłącznie w teorii stało się właśnie realnym problemem.

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Zabezpieczenia w centrach miast po tragedii w Krakowie. Ekspert o barierach

Zdaniem eksperta konieczna jest dokładna ocena potencjału służb oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych. Jako przykładowe rozwiązanie wymienia ustawienie specjalnych barier i szykan utrudniających samochodom wjazd do centralnych punktów miast.

„W obliczu ostatnich, tragicznych wydarzeń w Krakowie musimy się zastanowić nad filozofią bezpieczeństwa jako całości, wziąć pod uwagę możliwości ludzi, możliwości techniczne, być może użycie jakichś szykan, barykad zabezpieczających wjazd do centrum” – mówi Dariusz Nowak.

Były mundurowy przestrzega przed ryzykiem powtórzenia się takich ataków w przyszłości. Podkreśla również, że w zachowaniu sprawcy z Krakowa brakowało wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych dla otoczenia. Według oceny Nowaka napastnik nie zdradził swoich planów ani sąsiadom, ani poprzez aktywność w sieci.

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Pozwolenie na broń w Polsce. Zamachowiec z Krakowa i jego ojciec mieli 11 sztuk

Następnym zagadnieniem wymagającym pilnej analizy w opinii Dariusza Nowaka są regulacje dotyczące dostępu do broni palnej. Ekspert przypomina, że zarówno krakowski zamachowiec, jak i jego ojciec dysponowali legalnymi pozwoleniami na łącznie 11 jednostek broni.

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– Ja rozumiem doskonale pasję do strzelania, ale nie bardzo już rozumiem, po co taki arsenał – przyznaje były policjant.

Tragedia w Krakowie poruszyła również polskie gwiazdy

Emerytowany funkcjonariusz wyraźnie zaznacza, że nie postuluje konfiskaty uzbrojenia praworządnym obywatelom. Zauważa przy tym, że w Polsce przybywa broni w rękach myśliwych oraz strzelców sportowych, jednak dramatyczne wydarzenia z Krakowa powinny stać się impulsem do ponownego zbadania tej kwestii.

„To absolutnie nie chodzi o to, by ją ludziom zabrać. Trzeba się jednak nad tym zagadnieniem ponownie zastanowić, bo teraz sytuacja się diametralnie zmieniła. Zagrożenie teoretyczne dziś stało się praktyczne” – podsumowuje Dariusz Nowak.