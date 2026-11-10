Michał Oksiński interesował się Andersem Breivikiem. Co wydarzyło się na wyspie Utøya?

- Po krwawej tragedii w Krakowie, w której 24-letni napastnik odebrał życie 6 osobom, prowadzone śledztwo odsłania wstrząsające nawiązania sprawcy do mrocznych wydarzeń z przeszłości.

- Podczas analizy komputera zamachowca natrafiono na dowody jego silnej fascynacji Andersem Breivikiem, który odpowiada za najtragiczniejszy zamach we współczesnych dziejach Norwegii.

Cały kraj wciąż żyje dramatycznymi wydarzeniami, które rozegrały się w sobotę w samym sercu Krakowa. Wczesnym popołudniem, kiedy Rynek Główny był pełen turystów i spacerowiczów, 24-letni Michał Oksiński wjechał na jego płytę autem, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Atak w Krakowie pochłonął życie 6 osób, a 16 kolejnych doznało obrażeń, wliczając w to dwóch funkcjonariuszy policji oraz samego napastnika, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. Z kolei w rodzinnym mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim mundurowi odkryli zwłoki jego rodziców oraz 21-letniej siostry.

Atak w Krakowie. Michał Oksiński przeglądał materiały o Andersie Breiviku

Postępy w śledztwie ujawniają kolejne, budzące grozę fakty związane z tym atakiem. We wtorek, 10 listopada, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał informację, że w komputerze Michała Oksińskiego odkryto historię przeglądania witryn poświęconych Andersowi Breivikowi. „Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy. Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli prawicowego ekstremisty, który dopuścił się masakry na wyspie Utøya” - mówił dla Radia Kraków.

Masakra na wyspie Utøya i zamach w Oslo. Jak działał Anders Breivik?

Warto przypomnieć, że ataki na wyspie Utøya zapisały się jako najkrwawszy dzień w najnowszych dziejach Norwegii. 22 lipca 2011 roku skrajnie prawicowy ekstremista Anders Breivik zdetonował ważącą blisko tonę bombę w rządowej dzielnicy w centrum Oslo, co doprowadziło do śmierci 8 osób i zranienia około 210 kolejnych. Pozostając na wolności po eksplozji, zamachowiec udał się na oddaloną o kilkadziesiąt kilometrów od norweskiej stolicy wyspę Utøya, gdzie trwał obóz letni centrolewicowej młodzieżówki AUF z udziałem około 560 uczestników. Napastnik otworzył do zgromadzonych ogień z karabinu, zabijając 77 osób i raniąc 110. Policja ujęła go godzinę po oddaniu pierwszych strzałów na wyspie, a podczas aresztowania nie stawiał oporu i po siedmiu latach usłyszał wyrok 21 lat pozbawienia wolności.

Ogromne zdziwienie budzi nie tylko sam wymiar kary, który w obliczu skali norweskiej tragedii wydaje się wyjątkowo łagodny, lecz również komfortowe warunki bytowe skazanego oraz składane przez niego zażalenia.

Anders Breivik zmienił nazwisko i skarży się na samotność w więzieniu

Skazany regularnie składa wnioski o przedterminowe zwolnienie i nieustannie skarży się na łamanie jego praw, argumentując to brakiem dostępu do internetu w celi oraz doskwierającym mu poczuciem samotności. W kwietniu bieżącego roku na łamach norweskiej gazety „Aftenposten” ukazała się informacja, że 47-letni zabójca już po raz trzeci zdecydował się na formalną zmianę danych osobowych. „Obecnie w rejestrze ludności figuruje jako Jan Johansen. To najpopularniejsze połączenie imienia i nazwiska w Norwegii”.

Na pierwszą modyfikację danych osobowych morderca zdecydował się w 2017 roku, kiedy to zaczął posługiwać się imieniem i nazwiskiem Fjotolf Hansen. Z kolei w zeszłym roku otrzymał oficjalną zgodę na przyjęcie kolejnego miana, tym razem stylizowanego na język staronordycki jako Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki. „Językoznawcy ocenili nowe dane osobowe jako amatorski zlepek elementów mających brzmieć nordycko i wojowniczo, ale bez spójnej struktury językowej ani jednoznacznego sensu” - zwracała uwagę PAP.

KRAKÓW PO ZAMACHU. Ludzie wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało!