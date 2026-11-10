Strzały jeszcze nie ucichły, a oni ruszyli na pomoc! Bohaterowie z Krakowa zostaną uhonorowani

O kulach na pomoc rannemu policjantowi

Do sieci trafiło nagranie dokumentujące dramatyczne chwile po strzelaninie w Krakowie. Film opublikowany w poniedziałek, 9 listopada, na platformie X pokazuje finał pościgu za 24-letnim Michałem Oksińskim przy ul. Dietla. Widać na nim moment obezwładnienia napastnika, rannych policjantów oraz cywilów, którzy ruszyli im na pomoc.

Szczególną uwagę zwraca osoba poruszająca się o kulach. Chwilę po wymianie ognia, gdy jeden z funkcjonariuszy leży na jezdni, rusza w jego kierunku. Pokonuje skrzyżowanie, choć sama ma wyraźne trudności z poruszaniem się. Nie może mieć pewności, czy zagrożenie już minęło, a mimo to decyduje się pomóc rannemu.

To jeden z najbardziej poruszających momentów nagrania. Osoba o kulach, zamiast szukać schronienia, ruszyła na ratunek policjantowi, narażając przy tym własne bezpieczeństwo.

Pierwszym, który przybył z pomocą rannemu policjantowi był... człowiek o kulach. ❤️👍 https://t.co/efDCeYafCT— dr coolfonpl 🇵🇱 (@coolfonpl) November 9, 2026

To jeden z najbardziej poruszających momentów nagrania. Osoba o kulach, zamiast szukać schronienia, ruszyła na ratunek policjantowi, narażając przy tym własne bezpieczeństwo.

Świadkowie ruszyli do pomocy rannym

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, przy ul. Dietla. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański podjęli próbę zatrzymania uzbrojonego 24-latka. Obaj funkcjonariusze zostali poważnie ranni, ale doprowadzili do obezwładnienia napastnika.

Pomocy poszkodowanym udzielali nie tylko policjanci i ratownicy, ale również przypadkowi świadkowie. Wśród osób, które ruszyły ratować rannych, byli m.in. chirurdzy prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak. Lekarze chwilę wcześniej jedli obiad z rodzinami w pobliskiej restauracji. Na Rynku Głównym pomagali również pielęgniarka z Jarocina Iwona Kościelna oraz norweskie małżeństwo – pielęgniarka i były ratownik.

Bohaterowie strzelaniny w Krakowie zostaną uhonorowani

Zapytaliśmy władze województwa małopolskiego, czy osoby, które podczas sobotnich dramatycznych wydarzeń wykazały się odwagą i ruszyły na pomoc poszkodowanym, zostaną uhonorowane.

Odpowiedź przekazała nam Magdalena Opyd, rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego. Jak poinformowała, marszałek i zarząd województwa zamierzają docenić osoby, które wykazały się bohaterską i obywatelską postawą.

Tak, pan marszałek i zarząd województwa zamierzają uhonorować osoby, które wykazały się bohaterską i obywatelską postawą podczas sobotniego ataku. To zarówno funkcjonariusze policji czy straży, lekarze i pielęgniarki, zespoły ratownictwa medycznego, ale także osoby będące świadkami i uczestnikami tego tragicznego zdarzenia - przekazała Magdalena Opyd.

Rzeczniczka podkreśliła również, że odwaga i zaangażowanie tych osób miały ogromne znaczenie w obliczu tragedii.

Dzięki ich odwadze i zaangażowaniu, pomimo tak trudnych doświadczeń, z którymi przyszło nam się zmierzyć, Małopolska wciąż pozostaje regionem bezpiecznym - dodała.

Wyróżnienie ma objąć zarówno przedstawicieli służb i personelu medycznego, jak i cywilów, którzy w chwili zagrożenia ruszyli na pomoc innym. Wśród nich jest także osoba poruszająca się o kulach, której niezwykła postawa została uwieczniona na nagraniu.