Nie oszczędził nawet kotów. Nowe, makabryczne szczegóły zbrodni przed zamachem w Krakowie

Zamach w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kiedy zginęła rodzina Oksińskiego?

Podczas zorganizowanego w poniedziałek, 9 listopada, przedpołudniowego briefingu prasowego przedstawiono nowe fakty w sprawie tragedii w Krakowie oraz potrójnego morderstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Śledczy podzielili się wstępnymi wnioskami, które dotyczą dokładnego czasu zgonu bliskich 24-letniego Michała Oksińskiego.

Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że w sobotę po południu sprawca wjechał autem na krakowski Rynek Główny, gdzie otworzył ogień do niespodziewających się niczego przechodniów. Zginęło wówczas sześć osób, a wkrótce potem odkryto, że w rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim również rozegrał się dramat.

Obecnie prowadzący sprawę przychylają się do tezy, że morderstwo trojga członków rodziny nastąpiło na wiele godzin przed krakowskim atakiem, prawdopodobnie w sobotni poranek lub nawet w nocy z piątku na sobotę.

Hipoteza ta ma na razie charakter wstępny. Precyzyjne określenie chwili śmierci krewnych zamachowca będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu kolejnych ekspertyz i analizie zebranego materiału dowodowego.

Trasa Michała Oksińskiego do Krakowa. Śledczy odtwarzają godziny przed atakiem

Na poniedziałkowym spotkaniu z mediami prokuratorzy wskazali również jeden z kluczowych wątków prowadzonego obecnie postępowania.

Funkcjonariusze zamierzają szczegółowo zrekonstruować przebieg zdarzeń od momentu, w którym Michał Oksiński wyszedł z domu w Ostrowcu Świętokrzyskim, aż do chwili pojawienia się na Rynku Głównym w Krakowie.

Najważniejsze dla sprawy będzie precyzyjne określenie godziny wyjazdu 24-latka, wytyczenie jego dokładnej trasy oraz sprawdzenie, czym zajmował się bezpośrednio przed oddaniem strzałów.

Badający sprawę szukają odpowiedzi na pytania o to, czy mężczyzna robił po drodze przystanki, czy rozmawiał z kimkolwiek oraz czy krakowska masakra została zaplanowana jeszcze przed zamordowaniem rodziny. W tej chwili okres dzielący obie te tragedie pozostaje dla organów ścigania niewiadomą.

W lokalu należącym do bliskich sprawcy funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, notatki oraz zapisy z kamer monitoringu, które teraz trafią w ręce biegłych do dokładnej weryfikacji.

Potrójne zabójstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Michał Oksiński zastrzelił rodzinę i zwierzęta

W toku postępowania na jaw wyszły wyjątkowo wstrząsające kulisy zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim. W lokalu położonym przy ulicy Tylnej służby natrafiły na ciała trojga członków najbliższej rodziny Michała Oksińskiego, czyli jego 53-letniego ojca Janusza, 52-letniej matki Renaty oraz mającej 21 lat siostry Magdy.

Z nieoficjalnych informacji zdobytych przez portal Wirtualna Polska wynika, że sprawca oddał do każdego z domowników po dwa strzały w głowę. Wiele wskazuje na to, że cała trójka została zaatakowana podczas snu.

„Ojciec był w łóżku. Wszyscy byli ubrani w sposób taki, jak się śpi” - przekazał prokurator.

To jednak nie wszystkie makabryczne ustalenia z miejsca zbrodni. Dziennikarze dowiedzieli się, że napastnik pozbawił życia również dwa domowe koty, oddając w kierunku każdego z nich po jednym strzale.

„W mieszkaniu znaleziono ponadto dwa martwe koty, które – według wstępnych ustaleń – również zginęły od strzałów” - przekazano podczas briefingu prasowego PK.

Czy zamach na Rynku Głównym w Krakowie był wcześniej zaplanowany?

Wstępne wyliczenia określające moment zgonu rodziny Oksińskich mogą odegrać fundamentalną rolę w zrozumieniu całej sprawy. Potwierdzenie scenariusza, w którym bliscy zginęli już w nocy z piątku na sobotę, dowodziłoby, że Michał Oksiński dysponował przed podróżą do Krakowa znacznie większym zapasem czasu, niż początkowo zakładano.

Zadaniem prokuratorów będzie teraz weryfikacja, czy w godzinach dzielących morderstwo w domu od strzelaniny na Rynku Głównym 24-letni sprawca wykonywał czynności wskazujące na wcześniejsze planowanie zamachu.

Kluczowych informacji w tym zakresie mogą dostarczyć rezultaty sekcji zwłok, weryfikacja zebranych filmów i nośników cyfrowych, a także relacje świadków. Obecnie jest jeszcze za wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, że zarówno zabójstwo rodziny, jak i atak w Krakowie stanowiły część tego samego, ułożonego wcześniej planu.

Arsenał broni w domu Michała Oksińskiego. Prokuratura bada 11 egzemplarzy

Bardzo ważnym wątkiem prowadzonego śledztwa pozostaje kwestia arsenału, który znajdował się w posiadaniu rodziny zamachowca.

W trakcie przeszukania lokalu w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonariusze natrafili na duży zapas amunicji oraz siedem sztuk broni palnej. Wliczając egzemplarze odnalezione przy sprawcy w Krakowie, organy ścigania zabezpieczyły w sumie 11 jednostek broni.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz poinformował, że ojciec 24-latka dysponował legalnym pozwoleniem na dziewięć sztuk broni, natomiast sam Michał Oksiński posiadał zgodę na dwie sztuki.

W sprawie niezbędne będzie przeprowadzenie ekspertyz balistycznych. Pozwolą one zweryfikować, czy przejęty przez śledczych sprzęt zgadza się z egzemplarzami widniejącymi w pozwoleniach, oraz określić, z której broni oddano strzały podczas obu tych tragedii.

Poniżej prezentujemy wstrząsający zapis z kamer monitoringu, który pokazuje początek ataku w Krakowie.

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Michał Oksiński nie żyje. Bilans zamachu na Rynku Głównym w Krakowie

Dramatyczne wydarzenia na krakowskim Rynku Głównym rozegrały się w sobotę, 7 listopada, krótko po godzinie 15.

Wówczas 24-letni Michał Oksiński wjechał autem do ścisłego centrum i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście innych, w tym interweniujący funkcjonariusze policji, odniosło obrażenia.

Podczas policyjnej akcji napastnik został postrzelony, po czym w krytycznym stanie trafił do placówki medycznej. Mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada, we wczesnych godzinach porannych.

Zgon 24-latka wyklucza postawienie go przed wymiarem sprawiedliwości. Nie zatrzymuje to jednak działań śledczych z małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, którzy w dalszym ciągu pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Prowadzone postępowanie łączy w sobie dwa główne wątki, czyli krakowski atak, traktowany przez oskarżycieli jako akt o charakterze terrorystycznym, oraz potrójne morderstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim.