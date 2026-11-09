Flaga Gadsdena w domu zamachowca z Krakowa. Prokuratura mówi o symbolice na ścianie. "Grzechotnik"

Żółta flaga z wężem wisiała w pokoju zamachowca

O szczegółach dotyczących symboliki znalezionej w domu sprawcy poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej.

– Na ścianie wisiała taka żółta flaga z wężem. Jest to tak zwana flaga Gadsdena – przekazał.

Jak wyjaśnił prokurator, chodzi o historyczny symbol pochodzący z XVIII wieku ze Stanów Zjednoczonych. Na żółtym tle znajduje się zwinięty grzechotnik. Pod nim widnieje charakterystyczne hasło „Don't Tread on Me”, czyli „Nie depcz mnie”.

Prokuratura podkreśla jednak, że nie można automatycznie przypisywać tej fladze jednego, jednoznacznego znaczenia.

– Ta flaga czy ta symbolika ma różne znaczenia. Wolnościowe, różne buntu przeciwko władzy. Natomiast różne grupy, niekoniecznie negatywne, absolutnie – mówił rzecznik PK.

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Co oznacza flaga Gadsdena?

Historia flagi Gadsdena sięga czasów amerykańskiej wojny o niepodległość. Jej nazwa pochodzi od Christophera Gadsdena, amerykańskiego wojskowego i polityka. Charakterystyczny grzechotnik oraz hasło „Don't Tread on Me” miały wyrażać gotowość do obrony własnej wolności.

Z czasem symbol zaczął być wykorzystywany przez różne środowiska. Pojawiał się m.in. wśród zwolenników libertarianizmu, podczas protestów przeciwko nadmiernej ingerencji państwa czy w ruchach sprzeciwiających się ograniczeniom dotyczącym posiadania broni.

Właśnie dlatego jego współczesne znaczenie zależy w dużej mierze od kontekstu, w którym jest używany.

Prokuratura zaznacza, że sama flaga Gadsdena nie jest powszechnie kojarzona z ekstremizmem.

– Ta flaga nie jest powszechnie znana jako... nie łączy się z jakimś ekstremizmem w sposób powszechny. Niektórzy używają jej. Jest używana do różnych celów – wyjaśnił rzecznik.

Flaga Gadsdena na płycie Metalliki

Ciekawostką, na którą zwrócił uwagę prokurator, jest również obecność tego symbolu w kulturze popularnej. Wizerunek grzechotnika znany z flagi Gadsdena pojawił się na jednej z płyt zespołu Metallica.

To kolejny przykład pokazujący, że sama obecność charakterystycznego węża nie pozwala jednoznacznie określić poglądów osoby, która wykorzystuje ten symbol.

W przypadku zamachowca z Krakowa śledczy nie analizują jednak wyłącznie jednej flagi.

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Zamach w Krakowie. Śledczy próbują ustalić motyw

Symbolika znaleziona w domu sprawcy jest jednym z elementów prowadzonego śledztwa. Prokuratura analizuje zabezpieczone przedmioty, aktywność mężczyzny oraz inne materiały, które mogą pomóc w ustaleniu jego motywacji.

Po zamachu w Krakowie w internecie pojawiło się wiele niepotwierdzonych informacji dotyczących poglądów i rzekomych powiązań sprawcy. Śledczy podchodzą do nich ostrożnie i sprawdzają przede wszystkim zabezpieczony materiał dowodowy.

Dopiero analiza wszystkich symboli i materiałów znalezionych w pokoju zamachowca może odpowiedzieć na pytanie, czy miały one dla niego konkretne znaczenie i czy były związane z motywem jego działania.