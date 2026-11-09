Ewelina zginęła w zamachu w Krakowie. Kochała ludzi, była Aniołem na ziemi. Kim jest kolejna ofiara zamachowca?

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, po godz. 15. 24-letni Michał O. wjechał samochodem w rejon krakowskiego Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. W poniedziałek rano potwierdzono również śmierć napastnika, który po postrzeleniu przez policjantów trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Ewelina zginęła podczas wyjazdu do Krakowa

Wśród ofiar znalazła się mieszkanka Sędziszowa Małopolskiego. Jak informują lokalne media, Ewelina miała 47 lat. W sobotę przyjechała do Krakowa z przyjaciółmi. Zwykły wyjazd zakończył się dla niej dramatem.

Informację o śmierci kobiety potwierdził jej ojciec. „Tak, potwierdzam, jestem ojcem naszej kochanej Eweliny, która zginęła” - napisał w komentarzu opublikowanym pod informacją o tragedii.

Śmierć Eweliny wstrząsnęła mieszkańcami Sędziszowa Małopolskiego i okolic. Kobieta była znana lokalnej społeczności również ze swojej działalności społecznej.

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„Miała ogromne serce dla zwierząt”

Poruszające pożegnanie opublikowali członkowie Szlachetnej Paczki rejonu Ropczycko-Sędziszowskiego. Ewelina była wolontariuszką tej organizacji.

Odeszła osoba, która kochała ludzi, miała ogromne serce dla zwierząt i zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy - napisano w pożegnaniu.

Jej przyjaciele podkreślili, że angażowała się w akcje społeczne i nie pozostawała obojętna na los innych osób.

Jej wrażliwość i gotowość do działania były tym, co naprawdę ją wyróżniało - napisali.

Ewelina była częścią społeczności Szlachetnej Paczki. Łączyła ją z innymi wolontariuszami idea pomagania potrzebującym i działania na rzecz innych.

Dzisiaj brakuje słów. Pozostaje smutek, niedowierzanie i pamięć o człowieku, który miał w sobie tyle dobra. Nigdy nie zapomnimy - napisali jej przyjaciele ze Szlachetnej Paczki.

Wczoraj informowaliśmy o Izabeli

Ewelina jest kolejną ofiarą krakowskiego zamachu, o której możemy powiedzieć więcej. W niedzielę informowaliśmy o śmierci Izabeli W. Kobieta pochodziła z okolic Chodzieży. Do Krakowa przyjechała na wernisaż swojej wystawy. Dzień po prezentacji swoich prac zginęła na Rynku Głównym. Osierociła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta.

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Tragiczny bilans sobotniego ataku to sześć ofiar śmiertelnych i 16 osób rannych. Wśród zabitych są cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ofiary pochodziły zarówno z Polski, jak i z zagranicy.