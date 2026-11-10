Odnaleziono rodzinę kolejnej ofiary z Krakowa. Robert Kosidło zginął, bo zabrakło paru sekund

Odnaleziono rodzinę Roberta Kosidły, ofiary zamachu w Krakowie. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb

Robert Kosidło był jedną z sześciu osób, które zginęły w sobotę, 7 listopada, podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Po tragedii rozpoczęto poszukiwania jego najbliższych, aby powiadomić ich o śmierci 51-latka i umożliwić organizację pogrzebu.

Początkowo pojawiły się informacje, że mężczyzna pochodził z Rybnika. Sprawą zajęli się nawet tamtejsi urzędnicy, ale nie znaleźli żadnych danych potwierdzających jego związki z miastem.

Rodzina Roberta Kosidły odnaleziona. Pogrzeb w sobotę

We wtorek, 10 listopada, około godz. 17 portal ROW.info.pl poinformował, że udało się odnaleźć bliskich zamordowanego mężczyzny. Przy okazji wyjaśniono pomyłkę dotyczącą jego pochodzenia.

Okazało się, że Robert Kosidło pochodził z Kraśnika w województwie lubelskim, a nie z Rybnika. Błędną informację miał przekazać jeden z krakowskich kupców, który pomylił nazwy miejscowości.

Rodzina potwierdziła, że pogrzeb 51-latka odbędzie się w sobotę, 14 listopada, w Kraśniku.

Robert Kosidło próbował uciec przed zamachowcem. Zabrakło kilku sekund

Okoliczności śmierci mężczyzny opisał w rozmowie z „Gazetą Krakowską” jego znajomy, kupiec Adam Szyfko. Obaj znajdowali się na Rynku, gdy rozległy się strzały.

Początkowo świadkowie nie wiedzieli, co się dzieje. Kiedy zorientowali się, że ktoś strzela do ludzi, zaczęli szukać schronienia w pobliskich sklepach.

– Powiedziałem Robertowi, że chowamy się do Zary. On szedł za mną, trochę wolniej. Był już w drzwiach, gdy dostał kulę – relacjonował Adam Szyfko.

Robert Kosidło miał trudności z chodzeniem po poważnym wypadku, do którego doszło wcześniej we Włoszech. Utykał na jedną nogę, dlatego nie mógł biec tak szybko jak inni.

– Jeszcze kilka sekund i mógł się uratować – wspominał kupiec.

51-latek został postrzelony tuż przy wejściu do sklepu. Nie udało mu się schronić przed napastnikiem.

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