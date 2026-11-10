Zamach w Krakowie to nie koniec? 30-latek z Koszalina straszył kolejnymi atakami

Zamach w Krakowie i szokujące wpisy 30-latka z Koszalina

Gdy cały kraj wciąż przeżywał szok po krwawych wydarzeniach w Krakowie, do internetu trafiły wyjątkowo groźne komunikaty. Sugerowały one, że atak z 7 listopada nie był pojedynczym incydentem, lecz zaledwie początkiem działań zorganizowanej grupy, która szykuje już następne uderzenia.

Za publikację tych wiadomości odpowiadał 30-letni Andrzej K., mieszkaniec Koszalina. To on 8 listopada zamieścił w jednym z serwisów społecznościowych materiały, w których otwarcie pochwalał krakowską masakrę. Mężczyzna dawał też do zrozumienia, że wspólnie ze sprawcą zamachu tworzy jedną organizację, która ma w planach kolejne ataki.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prok. Ewa Dziadczyk, przekazała szczegółowe informacje w tej sprawie. „We wpisach wskazał, że należy do tej samej organizacji określając ją jako wyszkoloną bojówkę” — poinformowała prokurator.

Z relacji zamieszczanych przez 30-latka wynikało, że dramat w Krakowie stanowił wyłącznie debiut tego ugrupowania, a następne uderzenia są wyłącznie kwestią czasu.

Groźby kolejnych zamachów po tragedii w Krakowie. 30-latek w areszcie

Funkcjonariusze podeszli do tych pogróżek z pełną powagą. Alarmujące publikacje zmusiły służby do natychmiastowego wdrożenia kroków prewencyjnych, które miały zneutralizować ewentualne niebezpieczeństwo. Reakcja wymiaru sprawiedliwości była błyskawiczna, ponieważ już 9 listopada Prokuratura Okręgowa w Koszalinie oficjalnie zainicjowała śledztwo.

Śledczy przedstawili Andrzejowi K. zarzuty wywołania fałszywego alarmu o istniejącym zagrożeniu, co zmusiło służby do podjęcia interwencji, a także publicznego pochwalania popełnionego przestępstwa.

W trakcie składania wyjaśnień 30-letni mieszkaniec Koszalina potwierdził, że to on zamieścił w sieci przerażające wpisy. Jednocześnie zapewniał przesłuchujących, że w rzeczywistości nie planował żadnego zamachu.

Tłumaczenia podejrzanego nie powstrzymały jednak prokuratury przed skierowaniem wniosku o zastosowanie środka izolacyjnego. We wtorek, 10 listopada, Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do tej prośby i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 30-latka, któremu za popełnione czyny grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.

Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na to, by wspominana przez mężczyznę bojówka istniała naprawdę, ani by sprawca z Krakowa był członkiem jakiejkolwiek grupy. Prowadzący sprawę nie znaleźli też dowodów na przygotowywanie kolejnych ataków.

Faktem pozostaje natomiast, że ledwie dobę po wstrząsającej całą Polską tragedii, internetowe groźby kolejnych masakr wywołały natychmiastową akcję policji i doprowadziły do wszczęcia osobnego postępowania.